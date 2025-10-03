Language
    Hazaribagh में बाबूलाल मरांडी की बहू और चालक के साथ की मारपीट, पूजा समिति पर एफआइआर

    By Jagran News Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 11:37 AM (IST)

    झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की पुत्रवधू प्रीति किस्को और उनके ड्राइवर के साथ हजारीबाग जिले के अमृत नगर पूजा पंडाल के पास मारपीट की गई। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान वाहन जाम में फंसने पर विवाद बढ़ा और कुछ लोगों ने ड्राइवर को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया।

    झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की पुत्रवधू और उनके ड्राइवर के साथ हजारीबाग में मारपीट की गई।

    जागरण संवाददाता, हजारीबाग। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की पुत्रवधू प्रीति किस्को और उनके ड्राइवर के साथ हजारीबाग जिले के अमृत नगर पूजा पंडाल के पास मारपीट की गई। 

    उनके साथ भीड़ ने बदसलूकी की। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान वाहन जाम में फंसने पर विवाद बढ़ा और कुछ लोगों ने ड्राइवर को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया।

    बीच-बचाव करने उतरी प्रीति किस्को के साथ भी गाली-गलौज एवं बदतमीजी की गई। घटना में पीड़िता के बयान पर पूरी पूजा समिति के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई है।

    फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। लेकिन घटना बाबूलाल मरांडी के परिवार से जुड़ा होने के कारण मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है।

