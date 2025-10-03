दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस में बाबूलाल मरांडी की बहू के साथ मारपीट, पूजा समिति के खिलाफ FIR

हजारीबाग में बाबूलाल मरांडी की पुत्रवधू प्रीति किस्को और उनके ड्राइवर के साथ दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान मारपीट और बदसलूकी की गई। वाहन जाम में फंसने पर विवाद हुआ जिसमें ड्राइवर घायल हो गया। प्रीति के साथ भी गाली-गलौज की गई। पीड़िता के बयान पर पूजा समिति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।

जागरण संवाददाता, हजारीबाग। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की पुत्रवधू प्रीति किस्को और उनके ड्राइवर के साथ हजारीबाग जिले के अमृत नगर पूजा पंडाल के पास मारपीट और बदसलूकी की घटना हुई। दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान वाहन जाम में फसने पर विवाद बढ़ा और कुछ लोगों ने ड्राइवर को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। बीच-बचाव करने उतरी प्रीति किस्को के साथ भी गाली-गलौज व बदतमीजी की गई। इस घटना पर पीड़िता ने बयान दर्ज कराया, जिसके आधार पर पूरे पूजा समिति के खिलाफ एफआईआर हुई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन बाबूलाल मरांडी के परिवार से जुड़े होने के कारण मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है।

विसर्जन जुलूस में फंस गई गाड़ी जानकारी के मुताबिक, प्रीति किस्को गिरिडीह से रांची लौट रही थीं। उनकी गाड़ी जैसे ही अमृत नगर पूजा पंडाल के पास पहुंची, विसर्जन जुलूस में फंस गई। ड्राइवर ने भीड़ से रास्ता खाली करने की गुजारिश की, लेकिन इसी दौरान विवाद बढ़ गया। आरोप है कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने ड्राइवर को बुरी तरह पीट डाला और जब प्रीति बीच-बचाव करने उतरीं, तो उनके साथ भी गाली-गलौज व बदतमीजी की गई।

घटना के बाद प्रीति किस्को ने खुद पुलिस को बयान दिया। उनका कहना है “मेरे ड्राइवर को पहले बुरी तरह मारा गया, जब मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ भी धक्का-मुक्की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया।”

इस पूरे मामले में मुफस्सिल थाना में दर्ज एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है कि प्रीति किस्को और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार हुआ। शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुँचने के बाद पूरे पूजा समिति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।