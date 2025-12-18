11 साल के बच्चे से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पैदल ही थाने ले गई पुलिस

Language
    By Pramod VishwakarmaEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:04 PM (IST)

    हजारीबाग में 11 साल के बच्चे के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को पैदल ही थाने ले गई। बच्चे के साथ मारपीट की ...और पढ़ें

    बच्चे से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

    संवाद सूत्र, बरही (हजारीबाग)। सोशल मीडिया पर एक नाबालिग मासूम बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल होने और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बरही थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को दूसरे दिन गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। 

    गुरुवार को बरही थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी अजीत कुमार विमल ने इसकी जानकारी दी। डीएसपी ने बताया कि वीडियो की जांच में घटना बरही थाना क्षेत्र की पाई गई। 

    कांड संख्या 468/25 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज 

    पीड़ित की मां की शिकायत के अनुसार 17 दिसंबर को उनका 11 वर्षीय पुत्र घर के समीप क्रिकेट खेल रहा था, तभी ग्राम हरीनगर गया रोड़ निवासी आरोपी आलोक गुप्ता (30 वर्ष) ने उसके बच्चे साथ बेरहमी से मारपीट की। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर मां ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह जान बचाई। 

    इस मामले में बरही थाना कांड संख्या 468/25 के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पूछताछ नोटिस से इनकार के बाद पुलिस ने 18 दिसंबर को विशेष टीम गठित कर एनएच-33 स्थित पेट्रोल पंप के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी को गुरुवार को हजारीबाग न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

    पैदल लाया गया बरही चौक  

    इधर गिरफ्तारी के उपरांत गुरुवार को हजारीबाग न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के क्रम में बरही धनबाद रोड पेट्रोल पंप के समीप पुलिस वाहन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण वाहन अचानक बंद हो गया। इसके बाद आरोपी को वहां से बरही चौक तक पैदल लाया गया। 

    इस दौरान आरोपी युवक को देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्र होने लगी। स्थिति की गंभीरता व कानून-व्यवस्था बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सूझबूझ और तत्परता का परिचय देते हुए आरोपी युवक आलोक कुमार को बरही चौक से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत ऑटो रिक्शा से सुरक्षित हजारीबाग रोड लेकर पहुंची। 

    इसके पश्चात दूसरी पुलिस वाहन से आरोपी को हजारीबाग न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई एवं सतर्कता के कारण पूरे घटनाक्रम के दौरान क्षेत्र में विधि-व्यवस्था पूर्णतः नियंत्रित रही। पुलिस की सतर्कता से पूरे घटनाक्रम के दौरान विधि-व्यवस्था नियंत्रित रही।