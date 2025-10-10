Language
    बिहार-झारखंड बॉर्डर पर कार से साढ़े सोलह लाख रुपये बरामद, दिल्ली के व्यक्ति से पूछताछ जारी

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 09:54 AM (IST)

    बिहार-झारखंड सीमा पर पुलिस ने एक कार से साढ़े सोलह लाख रुपये बरामद किए। गुप्त सूचना के आधार पर की गई नाकेबंदी में यह सफलता मिली। दिल्ली के एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और नकदी के स्रोत का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

    दिल्ली नंबर गाड़ी से भारी मात्रा में नकदी बरामद


    संवाद सहयोगी, (चौपारण)हजारीबाग। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद झारखंड-बिहार चौपारण  सीमा पर जांच अभियान के दौरान पुलिस और प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। जांच के क्रम में दिल्ली निवासी एक व्यक्ति के कार से साढ़े सोलह लाख रुपये नकद बरामद किए गए।

    मामले की जानकारी चौपारण सीओ संजय यादव और थाना प्रभारी सरोज सिंह ने संयुक्त रूप से दी। उन्होंने बताया कि सीमा चौकी पर वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। 

    इस दौरान दिल्ली नंबर की एक कार को रोका गया। कार की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, कार सवार व्यक्ति रकम के स्रोत के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका। इसके बाद नकदी को जब्त कर लिया गया और व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है।

    सीओ संजय यादव ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सीमा क्षेत्र में लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अवैध राशि या सामान की आवाजाही को रोका जा सके।