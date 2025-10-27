गुमला में भटककर पहुंचा जंगली हाथी, दो दुकानों में की तोड़फोड़

संवाद सूत्र, घाघरा (गुमला)। घाघरा प्रखंड के आदर गांव में एक विशालकाय हाथी पहुंचा। जहां हाथी ने श्री माली बीज भंडार और रिया शू हाउस के दुकान के शटर तोड़ दिया।

वहीं, बीज भंडार में रखें धान बीज को खाया। हाथी के चिल्लाने की आवाज को सुन ग्रामीण घर से बाहर निकले। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से हाथी को हल्ला गुल्ला कर भगाया गया।

वहीं, हाथी आदर गांव स्थित हाई स्कूल के टोंगरी के समीप अपना डेरा जमाए हुए हैं। घटना की सूचना वन विभाग के कर्मियों को दी गई है।

वन विभाग के कर्मी भी घटनास्थल पहुंच गए हैं। हाथी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को हाथी से दूर रहने और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने की बात कही जा रही है।

हाथी की सूचना मिलने के बाद कई गांव के ग्रामीण हाथी को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ जुटाए हुए हैं। इसके साथ ही लोगों में डर और भय व्याप्त भी है।