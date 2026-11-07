होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई से सामाजिक संघर्ष तक का सफर, आदिवासी अस्मिता की आवाज थीं निशा भगत

जागरण संवाददाता, गुमला। आदिवासी अस्मिता, सरना संस्कृति और सामाजिक अधिकारों की आवाज बुलंद करने वाली युवा सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत के असामयिक निधन से गुमला में शोक की लहर है।

रांची के पिठौरिया में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना से जिले के लोग स्तब्ध हैं। सरना और सनातन परंपराओं को एक सूत्र में जोड़ने की बात रखने वाली तथा धर्मांतरण के विरोध में सक्रिय रहने वाली निशा ने कम उम्र में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई थी।

गुमला शहर के बड़ाईक मोहल्ला, डीएसपी रोड निवासी निशा के पिता हांदू भगत झारखंड के विभिन्न आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। पिता के आंदोलनकारी विचारों और आदिवासी अधिकारों के संघर्ष का निशा के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने दुर्गापुर के डीएसएमएस संस्थान से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की।

इसके बाद बेंगलुरु में नौकरी शुरू की, लेकिन कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर गुमला लौट आईं। यहां उन्होंने सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। आदिवासी संस्कृति, परंपरा, सरना धर्म, सरना झंडे की पहचान और जल, जंगल, जमीन पर अधिकार उनके प्रमुख मुद्दे थे। आदिवासी समाज में सामाजिक कुरीतियों और मतांतरण से जुड़े सवालों पर भी वह लगातार अपनी आवाज उठाती रही थीं। उनका प्रयास आदिवासी महिलाओं और युवतियों को सामाजिक संगठनों से जोड़ना था।