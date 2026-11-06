फेसबुक लाइव के दो घंटे बाद आदिवासी नेत्री निशा भगत का निधन, थाना प्रभारी को फोन कर कही थी जान देने की बात

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। घटना से करीब दो घंटे पहले वह फेसबुक पर लाइव आई थीं। इस दौरान वह रोते हुए अपनी पीड़ा जाहिर कर रही थीं। उन्होंने कई लोगों पर आरोप लगाने के साथ प्रशासन और अपनी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए थे।

लाइव के दौरान निशा भगत ने पिठोरिया थाना प्रभारी को फोन कर कहा था कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही हैं। इससे कुछ घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा की थी। इसमें उन्होंने लिखा था, 'मेरी मौत का जिम्मेदार झारखंड पुलिस।' पोस्ट में उन्होंने मिशनरी, पैसे और जमीन को लेकर भी अपनी बात रखी थी।