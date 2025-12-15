Language
    गुमला में मंदिर में तोड़फोड़, CCTV में कैद हुई घटना; गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:24 AM (IST)

    गुमला जिले के घाघरा प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित हनुमान और शिव मंदिर में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। रविवार देर ...और पढ़ें

    मंदिर में की गई तोड़फोड़। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गुमला। जिले के घाघरा प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर और शिव मंदिर में अज्ञात द्वारा की गई तोड़फोड़ की घटना से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है।

    रविवार देर रात हुई इस घटना में मंदिर परिसर में रखे पूजा-पाठ के सामान को तोड़ दिया गया तथा कई वस्तुओं को उठाकर इधर-उधर फेंका गया।

    मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तोड़फोड़ की पूरी घटना कैद हो गई है, जिसके आधार पर लोगों ने दोषियों की शीघ्र पहचान और गिरफ्तारी की मांग की है।

    घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग प्रखंड कार्यालय परिसर में जुट गए। आक्रोशित लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली साजिश करार दिया। लोगों का कहना है कि प्रखंड कार्यालय जैसे सुरक्षित परिसर में इस तरह की घटना होना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

    प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि जब आम लोग गैरकानूनी गतिविधियों का विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज कर दी जाती है, जबकि असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं होती। चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, गाय की तस्करी, अवैध बालू उठाव जोरों पर है।

    अब धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। घटना के विरोध में लोगों ने घाघरा मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। आक्रोश के चलते बाजार की अधिकांश दुकानें बंद रहीं और क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

    सड़क जाम की सूचना पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इधर, मंदिरों में हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

    लोगों ने मांग की है कि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए।इंस्पेक्टर विनय कुमार, थाना प्रभारी पुनीत मिंज लगातार स्थिति पर नजर रखे हैं।