रांची-गुमला हाइवे पर खौफनाक हादसा: बाइक को 100 मीटर तक घसीटकर स्वाहा हुई बोलेरो, 1 शिक्षक की मौत

जागरण संवाददाता, गुमला। एनएच-23 रांची–गुमला मुख्य मार्ग पर भरनो थाना क्षेत्र अंतर्गत जूरा गांव के समीप शुक्रवार की देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक सवार शिक्षक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना में बोलेरो वाहन और बाइक दोनों जलकर खाक हो गए।

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन कई घंटों तक बाधित रहा। जानकारी के अनुसार जूरा गांव निवासी प्रेम कुजूर (55 वर्ष), जो सिसई प्रखंड के सकरौली विद्यालय में शिक्षक थे, शुक्रवार रात अपनी बाइक से जूरा चौक स्थित नए घर से पुराने घर खटवाटोली जा रहे थे।

इसी दौरान जूरा चौक के पास एनएच पर बने कट से गुजरते समय रांची की ओर से तेज गति से आ रही बोलेरो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्रेम कुजूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक बोलेरो में फंस गई और वाहन लगभग 100 मीटर तक घसीटते हुए चला गया।इससे बोलेरो में आग लग गई और बाइक भी धू-धू कर जलने लगी। देखते ही देखते दोनों वाहन पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही भरनो थाना प्रभारी कंचन प्रजापति, सिसई थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह, भरनो अंचल अधिकारी अविनाश कुजूर, पुलिस इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह तथा गुमला एसडीपीओ सुरेश प्रसाद सिंह दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया। अंचल अधिकारी ने मृतक के अंतिम संस्कार के लिए तत्काल 10 हजार रुपये नगद सहायता दी तथा सरकारी प्रावधान के अनुसार मुआवजा देने का आश्वासन दिया।

ग्रामीणों ने उपायुक्त एवं अंचल अधिकारी के नाम एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी व पेंशन देने, नियमानुसार मुआवजा, जूरा चौक के बीच सड़क में बने कट को बंद करने, तथा जूरा चौक–गढ़गांव के पास फुटब्रिज निर्माण की मांग की गई।