पारिवारिक विवाद में पुत्र ने की पिता की हत्या, शराब की लत बनी कारण

गुमला जिले के जारी थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव में एक दुखद घटना घटी। पारिवारिक झगड़े में बेटे ने पिता सहलू उरांव की बसीला से वार कर हत्या कर दी। सहलू की शराब पीने की आदत से घर में तनाव रहता था। पुलिस ने आरोपी बेटे सचिन भगत को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।

जागरण संवाददाता,गुमला। गुमला जिले के जारी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर पंचायत के कमलपुर गांव में मंगलवार की देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पारिवारिक विवाद के दौरान पुत्र ने अपने ही पिता की बसीला से वार कर हत्या कर दी।

घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान सहलू उरांव (52 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सहलू उरांव का पुत्र सचिन भगत अक्सर अपने पिता से विवाद करता था।

अनाज एवं धान बेचकर पीता था शराब ग्रामीणों ने बताया कि सहलू नशे का आदी था और आए दिन घर का अनाज एवं धान बेचकर शराब पीता था। इसी बात को लेकर मंगलवार को पिता-पुत्र के बीच तीखी नोकझोंक हुई। गुस्से में आकर पुत्र ने बसीला उठाकर पिता के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया, जिससे सहलू की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मृतक की पत्नी जगमैत उरांव ने जारी थाना को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आदित्य कुमार एवं एसआई रमेश महतो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु गुमला सदर अस्पताल भेज दिया।

आरोपी ने अपराध स्वीकार किया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुत्र सचिन भगत को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।