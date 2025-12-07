Language
    गुमला में सरकारी राशन के बंटवारे को लेकर हुआ विवाद, बेटे ने लाठी से पीटकर कर दी पिता की हत्या

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 09:44 PM (IST)

    गुमला जिले के पालकोट में एक बेटे ने राशन के बंटवारे को लेकर अपने 70 वर्षीय पिता की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। विवाद सरकारी राशन कार्ड से मिलने वाल ...और पढ़ें

    बेटे ने पिता की कर दी हत्या। (जागरण)

    संवाद सूत्र, पालकोट (गुमला)। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के टेंगरिया स्थित खिजुर टोली गांव में शनिवार को एक कलयुगी पुत्र ने अपने 70 वर्षीय पिता की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी।

    सरकारी राशन को लेकर हुए विवाद ने पिता-पुत्र के संबंधों को खून से लाल कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार परिवार को सरकारी राशन कार्ड से मिलने वाले अनाज के बंटवारे को लेकर शनिवार शाम पिता और पुत्र के बीच बहस शुरू हुई।

    पहले तो यह मामला सामान्य कहासुनी तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। दोनों के बीच ऊंचे स्वर में झगड़े की आवाज दूर तक सुनाई देने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पिता की आवाज सदा के लिए शांत हो गई।

    विवाद बढ़ा तो गुस्से में पुत्र मारवाड़ी महली ने पास में रखी लाठी उठा ली और अपने पिता कृष्णा महली पर लगातार लाठी से प्रहार करने लगा।

    लगातार पिटाई से वृद्ध पिता ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपित पुत्र वहां से फरार हो गया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी तरुण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची।

    पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपित पुत्र की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।