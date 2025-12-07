गुमला में सरकारी राशन के बंटवारे को लेकर हुआ विवाद, बेटे ने लाठी से पीटकर कर दी पिता की हत्या

संवाद सूत्र, पालकोट (गुमला)। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के टेंगरिया स्थित खिजुर टोली गांव में शनिवार को एक कलयुगी पुत्र ने अपने 70 वर्षीय पिता की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। सरकारी राशन को लेकर हुए विवाद ने पिता-पुत्र के संबंधों को खून से लाल कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार परिवार को सरकारी राशन कार्ड से मिलने वाले अनाज के बंटवारे को लेकर शनिवार शाम पिता और पुत्र के बीच बहस शुरू हुई।

पहले तो यह मामला सामान्य कहासुनी तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर बाद स्थिति बिगड़ती चली गई। दोनों के बीच ऊंचे स्वर में झगड़े की आवाज दूर तक सुनाई देने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पिता की आवाज सदा के लिए शांत हो गई।