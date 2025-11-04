Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गर्भवती नाबालिग प्रेमिका की टांगी से काटकर हत्या, प्रेमी हिरासत में

    By SANTOSH KUMAREdited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 11:05 AM (IST)

    गुमला जिले के रायडीह में सुमन यादव नामक एक युवक ने अपनी नाबालिग गर्भवती प्रेमिका अंशिका तिर्की की टांगी से काटकर हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने गुस्से में आकर हत्या करने की बात स्वीकार की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसमें प्रेम संबंध और सामाजिक दबाव जैसे पहलू शामिल हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    नाबालिग प्रेमिका की टांगी से काटकर हत्या

    जागरण संवाददाता, गुमला। जिले के  रायडीह थाना क्षेत्र के पुराना रायडीह गांव में मंगलवार की  सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां 19 वर्षीय युवक सुमन यादव ने अपनी नाबालिग प्रेमिका अंशिका तिर्की की टांगी से काटकर  निर्मम हत्या कर दी। घटना सुबह करीब सात बजे की बताई जा रही है। मृतका शांति नगर, धरमजयगढ़ (छत्तीसगढ़) की रहने वाली थी और करीब पांच माह की गर्भवती थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय सूत्रों के अनुसार दोनों पिछले एक सप्ताह से सुमन के घर में ही रह रहे थे। बताया गया कि घटना के समय युवक घर में ही मौजूद था और वारदात को अंजाम देने के बाद भागने की कोशिश भी नहीं की। सूचना पर रायडीह थाना प्रभारी संदीप कुमार यादव दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को वहीं से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव  को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। 

    गुस्से में आकर प्रेमिका की हत्या

    गांव में अचानक हुई इस सनसनीखेज हत्या से लोग स्तब्ध हैं। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने गुस्से में आकर प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे आत्मग्लानि हो रही थी कि उसने नाबालिग प्रेमिका को अपने घर रख लिया था।

    WhatsApp Image 2025-11-04 at 10.34.09 AM  

    आरोपी की मां ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा तीन-चार दिन से नहीं सो रहा था और उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं लग रही थी। हत्या की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस प्रेम संबंध, गर्भावस्था और सामाजिक दबाव जैसे पहलुओं पर जांच कर रही है। 

    आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। पुलिस के अनुसार आरोपी से विस्तृत पूछताछ जारी है और उसके मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच कराई जा सकती है।