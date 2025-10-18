Language
    Loharada Crime News: अपराधियों की साजिश विफल, हथियारबंद चार अपराधियों को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा

    By Rakesh Sinha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:43 PM (IST)

    लोहरदगा पुलिस ने भंडरा में हथियारों से लैस चार अपराधियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि अपराधियों के पास से तीन देशी कट्टा, गोली और चोरी के जेवर बरामद हुए हैं। पूछताछ में उन्होंने कोटा गांव में हुई चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसके बाद चोरी के गहने बरामद किए गए। पुलिस फरार अपराधी की तलाश कर रही है।

    Hero Image

    गिरफ्तार अपराधियों के बारे में जानकारी देते गुमला एसपी एवं अन्य पुलिस अधिकारी।

    जागरण संवाददाता, लोहरदगा। लोहरदगा पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी आपराधिक साजिश नाकाम हुई। भंडरा थाना क्षेत्र के चट्टी चौक के पास नरकोपी रोड मोड़ पर शुक्रवार देर रात हथियारों से लैस अपराधी किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे।

    इसकी गुप्त सूचना लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी को लेगी। इसके बाद एसपी के निर्देश पर भंडरा थाना पुलिस ने जब छापेमारी की, तो अपराधी भागने लगे। पुलिस ने काफी दूर तक पीछा कर चार अपराधियों को धर दबोचा।

    जबकि एक अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। एसपी सादिक अनवर रिजवी ने शनिवार को पुलिस गिरफ्त में आए सभी अपराधियों, तीन कट्टा, गोली और चोरी के बरामद जेवर को मीडिया के सामने लाकर पूरी जानकारी दी।

    एसपी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ युवक चट्टी चौक के पास बने शेड में हथियारों के साथ किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने तत्काल पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) समीर कुमार तिर्की को सूचना सत्यापन कर छापेमारी का आदेश दिया।

    इसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में लोहरदगा के इंस्पेक्टर और भंडरा थाना प्रभारी रविरंजन कुमार की टीम मौके पर पहुंचकर क्षेत्र की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए चार को पकड़ लिया।

    इनमें रांची जिले के नरकोपी थाना अंतर्गत गोके गांव निवासी शुका उरांव के पुत्र अनिल उरांव (29 वर्ष), जुबी उरांव के पुत्र अजय उरांव (26 वर्ष), सोमरा उरांव के पुत्र बंसत उरांव उर्फ प्रिंस उरांव (25 वर्ष) और बेयासी सिसई गांव निवासी लोडो उरांव के पुत्र पंचम उरांव (30 वर्ष) शामिल हैं।

    एक अपराधी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला। जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार चार अपराधियों में तीन के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं।

    ये सभी नरकोपी क्षेत्र के सक्रिय गिरोह से जुड़े रहे हैं, जो लोहरदगा और आसपास के जिलों में चोरी, लूट और अवैध हथियारबंदी की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। एसपी ने पूरी छापेमारी टीम की त्वरित कार्रवाई और अपराधियों की गिरफ्तारी की प्रशंसा की।

    उन्होंने कहा कि पुलिस की सजगता और त्वरित एक्शन से एक बड़ी घटना टल गई। फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। एसपी ने कहा कि भंडरा थाना पुलिस की यह कार्रवाई न केवल एक संभावित अपराध को रोकने में सफल रही।

    पुलिस ने पुराने चोरी कांड का भी पर्दाफाश कर दिया है। तीन कट्टा, कारतूस और चोरी के जेवर बरामद होने से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और अपराध के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही है।

    अपराधियों के पास से बरामद हथियारों का जखीरा

    भंडरा थाना पुलिस की पकड़ में आए चार अपराधियों की तलाशी ली गई। जिसमें उनके पास से तीन देशी कट्टा, तीन गोली और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए।

    इसमें अनिल उरांव के पास से सिल्वर रंग का लोहे का देशी कट्टा और दो राउंड कारतूस, अजय उरांव के पास से जंग लगा देशी कट्टा और पंचम उरांव के पास से एक देशी कट्टा और एक गोली मिली।

    सभी अपराधियों को भंडरा थाना कांड संख्या 76/25, में धारा 25(1-बी)(ए)/26/35 आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लोहरदगा जेल भेज दिया गया।

    अपराधियों की गिरफ्तारी से पुराने चोरी कांड का हुआ खुलासा

    भंडरा थाना क्षेत्र के चट्टी चौक के पास नरकोपी रोड मोड़ के पास पकड़े गए चारा अपराधियों से पूछताछ के दौरान अपराधियों ने एक और सनसनीखेज खुलासा किया।

    अपराधियों ने स्वीकार किया कि 12-13 अक्टूबर की मध्य रात्रि में भंडरा थाना क्षेत्र के कोटा गांव में दशरथ उरांव के घर हुई चोरी में उनकी संलिप्तता थी। अपराधियों की निशानदेही पर भंडरा थाना पुलिस ने चोरी के कई गहने बरामद किए हैं।

    उनमें एक जोड़ी चांदी जैसा हाथ का बाला, दो जोड़ी चांदी जैसी पायल, एक जोड़ी कान का बाली, एक अंगूठी, पांच जोड़ी बिछिया, एक झुमका और एक बच्चा का पायल शामिल है। मामले में 13 अक्टूबर को भंडरा थाना कांड संख्या 75/25 में धारा 331(4)/305(ए) भारतीय दंड संहिता के तहत कांड दर्ज है।

    छापेमारी टीम में ये पुलिस पदाधिकारी व जवान थे शामिल

    भंडरा में हथियार के साथ चार अपराधियों की गिरफ्तारी, तीन कट्टा, गोली और चोरी के जेवर बरामदगी के साथ भंडरा के कोटा गांव में हुए नकद समेत जेवर की चोरी कांड का खुलासा करने में जिन पुलिस पदाधिकारियों और जवानों का योगदान रहा, उनमें भंडरा थाना प्रभारी रविरंजन कुमार, भंडरा थाना के सअनि रामदेव कुमार राय, सअनि. संजय कुमार दास, नरेंद्र कुमार पांडेय, संतोष कुमार राय, गृहरक्षक तकनीकी शाखा के नीरज कुमार मिश्र, आरक्षी बुधराम सिंह मुंडा, विजय लकड़ा, आरक्षी चालक निर्मल मार्शल मिंज, मुन्ना लोहरा एवं महिला आरक्षी जिवंती मिंज शामिल हैं।