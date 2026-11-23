संवाद सहयोगी, गुमला। गुमला जिले में पशुपालन विभाग के 17 सरकारी पशु चिकित्सालयों में पिछले चार माह से जरूरी दवाओं की किल्लत बनी हुई है। दवा भंडार खाली पड़े हैं। इससे जिले के लगभग 13 लाख 81 हजार पशुधन के इलाज को लेकर चिंता बढ़ गई है। पशुओं के बीमार पड़ने पर पशुपालकों को सरकारी अस्पतालों से दवाएं नहीं मिल पा रही हैं। मजबूरन उन्हें निजी दवा दुकानों से महंगे दामों पर दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं।

पशु चिकित्सालयों में पशुओं के लिए इस्तेमाल होने वाली सामान्य और जरूरी दवाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। इनमें कैल्शियम लिक्विड, कृमिनाशक गोलियां, दस्त की दवाएं और बुखार के इंजेक्शन सहित अन्य जरूरी दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं की जरूरत पशुओं के सामान्य उपचार में भी पड़ती है। इसके बावजूद लंबे समय से आपूर्ति नहीं होने के कारण पशुपालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

जिले में बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार खेती के साथ पशुपालन पर भी निर्भर हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी और अन्य पालतू पशु उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण साधन हैं। ऐसे में पशुओं के बीमार होने पर समय पर इलाज नहीं मिलना पशुपालकों के लिए आर्थिक परेशानी का कारण बन रहा है। सरकारी पशु चिकित्सालयों में मुफ्त या निर्धारित सुविधा के तहत मिलने वाली दवाएं नहीं मिलने से उन्हें निजी दुकानों का सहारा लेना पड़ रहा है।