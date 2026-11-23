अश्विनी रघुवंशी, रांची। राष्ट्रीय राजमार्ग 33। यह झारखंड का बेहद अहम राष्ट्रीय राजमार्ग है। बरसात के पहले तक इस मार्ग पर आवागमन सुगम और महज था। बारिश हुई तो एनएच की ऊपरी परत इस कदर टूटनी शुरू हुई कि सफर दुरूह होता गया।

अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इस मार्ग को फिर चकाचक कराना शुरू किया है। चार माह लगेंगे। इसके बाद टाटा से रांची का सफर फिर महज दो घंटा का हो जायेगा। इस मार्ग से रोजाना 20 हजार वाहन गुजरते हैं। सड़क दुर्घटना टालने और कोहरा में सहायता के लिए एनएच 33 पर अलग-अलग रंग के रिफ्लेक्टर भी लगाए जाएंगे।

एनएचएआई के तकनीकी अध्ययन में यह बात आई है कि इसकी ऊपरी परत बेहद कमजोर हो चुकी है। उसकी और भार लेने की क्षमता खत्म हो चुकी है। कुछ काम हुआ भी। हल्की बारिश हुई तो नई परत दोबारा उखड़ गई। इसके बाद नये सिरे से मजबूतीकरण के लिए निविदा हुई।

काम शुरू किया गया। गालूडीह के नजदीक महुलिया से रांची तक रोजाना सात से 800 मीटर तक एनएच को बनाया जा रहा है। 214 करोड़ की निविदा से यह कार्य कराया जा रहा है। इससे इतर पाटा टोलनाका के आगे चांडिल के पास रेलवे ओवरब्रिज बन चुका है। थोड़ा हिस्सा ऐसा है जो कच्चा है। वन महकमा से अनापत्ति के बाद उसके कार्य तेज है।

एकाध माह में वहां फोरलेन मार्ग का कार्य पूरा हो जाएगा। एनएचएआइ के परियोजना निदेशक अमित कुमार और प्रबंधक चंदन आशीष रोजाना कार्य की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। चांडिल में ओवरब्रिज बनेगा ताकि धनबाद निकल सके चांडिल के घोड़ानेगी में ओवरब्रिज बनाया जाएगा। वहां अंडरपास एनएच 32 से जोड़ेगा। जिन लोगों को पुरूलिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर या दुमका जाना हो वो उधर से निकल जाएंगे। निर्माण कार्य के लिए 161 वृक्षों की कटाई होगी।

घाटशिला के नजदीक फुलडुंगरी और बहरागोड़ा बस पड़ाव में भी ओवरब्रिज और अंडरपास बनाया जाना है। फुलडुंगरी के पास भी पेड़ काटने होंगे। निविदा हो चुकी है। पेडों की कटाई के लिए अनुमति की संचिका पूर्वी सिंहभूम के डीएफओ सबा आलम अंसारी के पास है।

उम्मीद है कि दो महीने के भीतर सहमति मिल जाएगी। उसके बाद काम शुरू होगा। तीनों ओवरब्रिज बनाने में 80 करोड़ की लागत आएगी। अवधि डेढ़ साल है। रामपुर में गुफा बनेगी, एयरपोर्ट जाना भी आसान होगा एनएच 33 की राह रामपुर चौराहा से कई तरफ घूमती है। वहां गुफा (टनल) बनाया जाना है जिससे छोड़े वाहन सीधे रांची की ओर बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसा निर्माण होगा कि टाटा से आने वाले वाहनों को एयरपोर्ट की तरफ जाना भी आसान होगा।

एक रास्ता विकास होकर रामगढ़, हजारीबाग, बरही की ओर जाएगा। विकास में भी ऐसा ही निर्माण होना है ताकि हजारीबाग की ओर से आ रहे वाहन सीधे टाटा की तरफ बढ़ जाए। ओरमांझी होकर बोकारो की तरफ निकलना भी सहज होगा। दोनों परियोजनाओं की लागत 148 करोड़ है। ढाई साल में काम पूरा होगा।