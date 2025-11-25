Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    GUMLA : लावागांई जंगल में पेड़ से लटके मिले दो शव; Love or Conspiracy? पुलिस हर एंगल पर जांच में जुटी

    By Santosh Kumar Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:07 PM (IST)

    गुमला के लावागांई जंगल में दो शव पेड़ से लटके मिले, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। मृतकों की पहचान हो गई है। पुलिस प्रेम प्रसंग और साजिश सहित सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने SIT गठित की है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फोटो।

    जासं, गुमला। झारखंड के गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र की रेड़वा पंचायत अंतर्गत लावागांई स्थित झेंगरिया टोंगरी जंगल में एक पेड़ पर युवक और युवती के सड़े-गले शव फंदे से लटके पाए जाने से मंगलवार को पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जंगल से तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय ग्रामीणों ने जांच की। 
     
    इसके बाद पेड़ पर दोनों शवों को लटका देखा गया। घटना की सूचना तत्काल सिसई थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया। 
     
    इसके बाद ग्रामीणों की सहायता से दोनों शवों को नीचे उतारकर पंचनामा की कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार शवों की हालत अत्यंत खराब है और पहचान करना मुश्किल हो गया है। 
     
    प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक मौत लगभग दस दिन पहले हुई होगी। शव पूरी तरह सड़-गल गया था। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों शव आपस में लिपटी हुई अवस्था में मिले। 
     
    इससे आशंका जताई जा रही है कि युवक और युवती एक-दूसरे से प्रेम करते थे और संभवतः उन्होंने साथ में फांसी लगाकर आत्महत्या की होगी। फंदे के लिए एक तौलिया और एक दुपट्टे का इस्तेमाल किया गया है। 
     
    पुलिस भी अपनी शुरुआती जांच में आत्महत्या की संभावना को खारिज नहीं कर रही है। हालांकि, घटना को लेकर संदेह भी बढ़ता जा रहा है। जंगल का इलाका बेहद सुनसान और कंटीला है, जहां किसी बाहरी व्यक्ति या जोड़े का आसानी से पहुंच पाना मुश्किल माना जाता है। 
     
    कुछ ग्रामीणों का मानना है कि यह मामला आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या भी हो सकती है। ग्रामीणों की यह भी आशंका है कि संभवतः युवक और युवती की कहीं और हत्या कर शवों को यहां लटकाया गया हो, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। 
     
    हालांकि पुलिस ने कहा कि अभी तक ऐसी किसी आशंका की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच कई कोणों से की जा रही है। 
     
    घटनास्थल से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है, जिससे अनुमान लगाना और भी कठिन हो गया है। आसपास के गांवों में गुमशुदगी की रिपोर्ट की भी तलाश की जा रही है, ताकि मृतकों की पहचान की जा सके। 
     
    चेहरे खराब होने के कारण पहचान की प्रक्रिया कठिन हो गई है। पंचनामा के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, गुमला भेज दिया गया है। 
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें