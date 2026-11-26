जागरण संवाददाता, गुमला। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण से पहचान बनाने वाले गुमला के शिक्षक अमृत कुमार मेटे के कार्यों पर दूरदर्शन ने विशेष डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। इसका प्रसारण गुरुवार, 26 नवंबर को अपराह्न दो बजे डीडी झारखंड चैनल पर किया जाएगा। करीब 50 मिनट के इस वृत्तचित्र में एक शिक्षक के प्रयास से सुदूरवर्ती विद्यालय में आए बदलाव और बच्चों के शैक्षणिक विकास की कहानी दिखाई जाएगी।

शास्त्री नगर, गुमला निवासी अमृत कुमार मेटे रायडीह प्रखंड स्थित राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लुदाम कोठाटोली के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। विद्यालय में पदस्थापन के बाद उन्होंने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने, शैक्षणिक वातावरण बेहतर बनाने और विद्यालय के समग्र विकास के लिए कई पहल कीं। उनके इन्हीं प्रयासों के लिए उन्हें पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से भी नवाजा जा चुका है।

डाक्यूमेंट्री में विद्यालय परिसर की बेहतर व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, खेलकूद गतिविधियों और शैक्षणिक नवाचारों को प्रमुखता से दिखाया गया है। इसका निर्देशन पंकज सिन्हा ने किया है। कैमरामैन एस तिर्की, भेंटकर्ता नवोदित कलाकार सुशांत कुमार और प्रोग्राम हेड सुधीर कुमार हैं।