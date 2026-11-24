संवाद सहयोगी, गुमला। शहर के कार्तिक उरांव कॉलेज के समीप पालकोट रोड पर बीती रात करीब 12:30 बजे ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे 11 हजार वोल्ट के बिजली पोल से टकरा गया।

टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग बुझने के बाद घटनास्थल पर चालक का केवल नर कंकाल मिला। मृत चालक की पहचान पंकज कुमार (35), निवासी नावली लालपुर, थाना रक्सौली, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, ट्रक राउरकेला से छड़ लोड कर अलीगढ़ जा रहा था। इसी दौरान कार को बचाने के प्रयास में चालक ट्रक पर नियंत्रण खो बैठा और वाहन बिजली पोल से जा टकराया। टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया।

पीछे से आ रहे एक अन्य ट्रक चालक ने घटना की सूचना गुमला थाना को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जल चुका था और चालक की मौत हो चुकी थी।