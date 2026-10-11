अब गुमला में भी होगी चाय की खेती, 80 हजार पौधे लगाने की तैयारी; रोजगार और कमाई की बढ़ेगी उम्मीद

जागरण संवाददाता, गुमला। जिले में कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से चाय की खेती की पहल की जा रही है। उद्यान विभाग की ओर से बिशुनपुर प्रखंड के नर्मा स्थित कृषि प्रक्षेत्र में चाय की खेती विकसित की जा रही है।

शनिवार को उप विकास आयुक्त अनिमेष रंजन ने कृषि प्रक्षेत्र का निरीक्षण कर पौधरोपण कार्य और उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया। योजना के प्रथम चरण में नर्मा कृषि प्रक्षेत्र में कुल 80 हजार चाय के पौधे लगाए जाएंगे। वर्तमान में पौधरोपण का कार्य जारी है। चाय की खेती को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए प्रक्षेत्र में पैक हाउस, माली शेड, वाटर टैंक, फेंसिंग और सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर की व्यवस्था की गई है। इन सुविधाओं से पौधों की देखभाल और सिंचाई में सहूलियत होगी।

निरीक्षण के दौरान डीडीसी ने कहा कि गुमला में चाय की खेती की पहल कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाएं विकसित कर सकती है। इससे कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।