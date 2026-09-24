गुमला में फुटबॉल मैच देखकर घर लौट रहा था 13 साल का अलेक्स, दो बाइक की टक्कर में गई जान

जागरण संवाददाता, गुमला। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के छिछवानी पंचायत के दड़गांव गांव में बुधवार की देर शाम सड़क हादसे में 13 वर्षीय छात्र अलेक्स कुजूर की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब अलेक्स गांव में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट देखकर अपने घर लौट रहा था।

घर से करीब आधा किलोमीटर पहले दो बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इसी दौरान अलेक्स बाइक की चपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अलेक्स थाना दड़गांव निवासी अनिल कुजूर का पुत्र था और वह बालक मध्य विद्यालय कटकाही स्कूल में चौथी कक्षा में पढ़ता था। बुधवार शाम वह गांव में चल रहे फुटबॉल टूर्नामेंट को देखने गया था। मैच देखने के बाद वह पैदल घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रही दो बाइक आपस में टकरा गईं और एक बाइक की चपेट में अलेक्स आ गया।