जमशेदपुर में सड़क हादसे में मंत्री दीपिका पांडेय की बेटी के निधन के बाद गोड्डा में शोक, आवास पर जुटी लोगों की भीड़

जागरण संवाददाता, गोड्डा। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी का सड़क हादसे में निधन हो गया। तृषा के निधन से गोड्डा में शोक की लहर है l

दीपिका पांडेय सिंह गोड्डा जिले के महागामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं। वह कांग्रेस की नेता हैं। मंत्री की बेटी के निधन की सूचना मिलते ही गुरुवार सुबह महागामा में उनके आवास पर भीड़ जुटने लगी।

बताया जाता है कि गुरुवार तड़के जमशेदपुर में सड़क दुर्घटना के दौरान तृषा और उनके तीन दोस्तों की मौत हो गई। सभी कार में सवार थे। कार को गैस कटर से काटकर मृतकों का शव बाहर निकाला गया और एमजीसी अस्पताल भेजा गया।

सुबह तीन बजे जमशेदपुर मरीन ड्राइव सड़क पर हादसा हुआ। सफेद रंग की स्विफ्ट कार ने सड़क किनारे पहले से खड़े वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की बेटी तृषा सिंह समेत कुल चार लोगों की मौत हो गई।