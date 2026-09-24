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ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की जलकर हुई मौत

By Digital Desk Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Thu, 24 Sep 2026 05:56 AM (IST)Updated: Thu, 24 Sep 2026 06:58 AM (IST)

ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस में भीषण आग लग गई, जिसमें 9 यात्रियों की दुखद ...और पढ़ें

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HighLights

  1. यमुना एक्सप्रेसवे पर स्लीपर बस में लगी भीषण आग।

  2. ग्रेटर नोएडा के पास दयानतपुर गांव के पास हादसा।

  3. आग लगने से 9 यात्रियों की मौत, कई घायल।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार देर रात स्लीपर बस में आग लग गई। ग्रेटर नोएडा से आगरा की ओर जा रही बिहार नंबर की बस में दयानतपुर गांव के पास आग लग गई। चालक ने बस एक्सप्रेसवे किनारे रोकी। जिस समय ये हादसा हुआ बस में तकरीबन 35 यात्री थे, हादसे में 9 लोगों की जलकर मौत हो गई। आग लगने के बाद अफरातफरी मच गई और बस की खिड़की से कूदकर कई लोगों ने जान बचाई।

लेकिन कुछ यात्री आग तेजी से फैलने के कारण अंदर ही फंस गए उन्हें उतरने का मौका नहीं मिला। घायलों को नजदीकी कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौ की मौत पुष्टि भोर में 3.30 बजे हुई। मरने वालों में महिला बुजुर्ग और दिव्यांग बच्चे भी शामिल हैं। बस में आग किन कारणों से लगी पुलिस इसकी जांच कर रही है। ये बस दिल्ली से महोबा जा रही थी। ये बस राज कल्पना ट्रैवल्स की है। यूपी, एमपी के लिए ज्यादा सर्विस है इस ट्रैवलर की। इसका नंबर BR32 PA8647 है।

बस में आग लगने के बाद धुआं और ऊंची लपटें उठती देख सवारियों में अफरातफरी मच गई। चालक ने बस को एक्सप्रेसवे के किनारे रोककर कई सवारियों की जान बचा ली, तो कई ने कूदकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग के दौरान बस में से पटाखे फूटने जैसी आवाज आ रही थी।

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टोल कर्मियों ने बताया कि दिल्ली से महोबा जा रही बस में आग लगने के कुछ ही देर में लपटें तेजी से फैल गईं। देखते ही देखते डबल डेकर बस धू-धूकर जलने लगी। आग की लपटें दूर तक दिखाई देने से एक्सप्रेसवे से गुजर रहे वाहन चालकों में भी अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही यमुना एक्सप्रेसवे की निजी सुरक्षा टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए।

आग की विकरालता को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से जेवर टोल और फलैदा कट पर करीब 20 मिनट तक यातायात रोक दिया गया। आग पर काबू पाने के बाद एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारू कराया जा सका। डबल डेकर बस में आग किस कारण लगी, इसका पता नहीं चल सका है। हांलाकि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग के दौरान बस से बार-बार पटाखे जैसे फूटने की आवाज आ रही थी।

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आशंका जताई जा रही है कि बस में समान के साथ अवैध रुप से पटाखे ले जाए जा रहे थे जिसमें आग लगने के बाद तेजी से आग फैल गई। घटना के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्चाधिकारयों मौके पर पहुंचे गए। करीब चार-पांच फायर टेंडर और पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

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