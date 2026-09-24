नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में लगी आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, जेवर। यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा से आगरा की तरफ जा रही सवारियों से भरी प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई। आग की भनक लगते ही चालक ने बस को एक्सप्रेसवे के किनारे खड़ा कर दिया जिसके बाद सवारियों ने कूद कर जान बचाई।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची यमुना एक्सप्रेसवे के निजी सुरक्षा कर्मी और पुलिस ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दिल्ली की तरफ से आगरा की तरफ जाने वाली प्राइवेट डबल डेकर बस में अचानक यमुना एक्सप्रेसवे पर दयानतपुर गांव की समीप आग लग गई। जब तक सवारियां कुछ समझ पाती तब तक बस में से धूं-धूं करते हुए ऊंची लपटें उठने लगी।