शिक्षिकाओं पर छात्राओं ने लगाया अंडरगारमेंट धुलवाने का आरोप, छात्रावास में कटती है शिक्षिका के पति की रात
गुमला जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षिकाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने शिकायत में अंडरगारमेंट धुलवाने, शिक्षिका के पति के छात्रावास में रहने और निजी काम करवाने जैसे आरोप लगाए हैं। डीईओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
जागरण संवाददाता,गुमला। जिले के रायडीह प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने लिखित रूप से विद्यालय की शिक्षिकाओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षिकाओं पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।
सर्वप्रथम छात्राओं ने लिखित शिकायत नवागढ़ मुखिया किरण बिलुंग को दी थी। मुखिया के माध्यम से यह शिकायत उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के पास पहुंचा। उपायुक्त के निर्देश पर डीईओ कविता खलखो, एपीओ शुभकामना प्रसाद, बीपीओ दिलदार सिंह, बीपीओ अभिजीत सेन गुप्ता व मुखिया किरण बिलुंग जांच करने बुधवार को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय रायडीह पहुंचे।
शिक्षिका के पति रात में आकर छात्रावास में
टीम के द्वारा जांच में विद्यालय की छात्राओं से गहन बातचीत की गई जिस पर छात्राओं ने शिक्षिकाओं पर गंभीर आरोप लगाया। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय की एक शिक्षिका छात्राओं से अपनी अंडर गारमेंट धुलवाती है, साथ ही उक्त शिक्षिका के पति रात में आकर छात्रावास में रहते हैं।
जिसकी जानकारी सभी शिक्षक शिक्षिकाओं व गार्ड को है। पर उनके आने जाने की एंट्री रजिस्टर में नहीं कराई जाती है, वहीं विद्यालय की बालिकाओं को शिक्षिकाओं द्वारा बांस करील(बांस के कोपलें) तोड़ने हेतु जंगल ले जाया जाता है, साथ ही साथ बालिकाओं से शिक्षिकाओं द्वारा निजी कार्य भी कराया जाता है।
विद्यालय परिसर के अंदर दुकान
छात्राओं ने बताया कि उन्हें सही क्वालिटी का खाना भी नहीं दिया जाता है। शिक्षिकाओं द्वारा खाद्य सामग्री को अपने घर ले जाते हैं। एक रसोइया द्वारा विद्यालय परिसर के अंदर दुकान चलाया जाता है।
साथ ही साथ छात्राओं के साथ शिक्षिकाओं द्वारा मारपीट भी किया जाता है। उक्त सभी आरोपों को सुनकर डीईओ कविता खलखो द्वारा विद्यालय की जांच की गई।
जांचोपरांत पत्रकारों से बात करते हुए डीईओ ने बताया की छात्राओं द्वारा लिखित शिकायत की गई है और गंभीर आरोप लगाया गया है । जांच जारी है। निश्चित रुप से शिक्षिकाओं पर कार्रवाई होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।