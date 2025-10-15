शिक्षिकाओं पर छात्राओं ने लगाया अंडरगारमेंट धुलवाने का आरोप, छात्रावास में कटती है शिक्षिका के पति की रात

जागरण संवाददाता,गुमला। जिले के रायडीह प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने लिखित रूप से विद्यालय की शिक्षिकाओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षिकाओं पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। सर्वप्रथम छात्राओं ने लिखित शिकायत नवागढ़ मुखिया किरण बिलुंग को दी थी। मुखिया के माध्यम से यह शिकायत उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के पास पहुंचा। उपायुक्त के निर्देश पर डीईओ कविता खलखो, एपीओ शुभकामना प्रसाद, बीपीओ दिलदार सिंह, बीपीओ अभिजीत सेन गुप्ता व मुखिया किरण बिलुंग जांच करने बुधवार को कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय रायडीह पहुंचे।

शिक्षिका के पति रात में आकर छात्रावास में टीम के द्वारा जांच में विद्यालय की छात्राओं से गहन बातचीत की गई जिस पर छात्राओं ने शिक्षिकाओं पर गंभीर आरोप लगाया। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय की एक शिक्षिका छात्राओं से अपनी अंडर गारमेंट धुलवाती है, साथ ही उक्त शिक्षिका के पति रात में आकर छात्रावास में रहते हैं।

जिसकी जानकारी सभी शिक्षक शिक्षिकाओं व गार्ड को है। पर उनके आने जाने की एंट्री रजिस्टर में नहीं कराई जाती है, वहीं विद्यालय की बालिकाओं को शिक्षिकाओं द्वारा बांस करील(बांस के कोपलें) तोड़ने हेतु जंगल ले जाया जाता है, साथ ही साथ बालिकाओं से शिक्षिकाओं द्वारा निजी कार्य भी कराया जाता है।

विद्यालय परिसर के अंदर दुकान छात्राओं ने बताया कि उन्हें सही क्वालिटी का खाना भी नहीं दिया जाता है। शिक्षिकाओं द्वारा खाद्य सामग्री को अपने घर ले जाते हैं। एक रसोइया द्वारा विद्यालय परिसर के अंदर दुकान चलाया जाता है।