Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुमला में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी स्कूटी को टक्कर; दो लोगों की मौके पर मौत, एक घायल

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:18 PM (IST)

    गुमला में एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना गुमला के पास हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार दो लोगों की मौत। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गुमला। कामडारा थाना क्षेत्र के लोयंगा गांव के समीप रांची–सिमडेगा मुख्य मार्ग पर बुधवार को सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतकों की पहचान सुरहु नवाटोली निवासी शिवनन्दन सिंह (14 वर्ष) एवं दशरथ सिंह (35 वर्ष) के रूप में की गई है। वहीं, बबलू सिंह (30 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, गुमला रेफर किया गया है। 

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तीनों एक ही स्कूटी पर सवार होकर लोयंगा बाजार किसी काम से आए थे। लौटने के क्रम में लोयंगा मोड़ के पास सामने से आ रहे एक अज्ञात तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। 

    हादसे के बाद चालक ट्रक समेत फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को बसिया रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने शिवनन्दन सिंह और दशरथ सिंह को मृत घोषित कर दिया।

    वहीं, घायल बबलू सिंह की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बसिया पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 

    हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने अज्ञात ट्रक और चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने घटना पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि इस मार्ग पर आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। ग्रामीणों ने सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने और पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की है।