Ration Card: 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले भी राशन कार्डधारी, 73 हजार संदिग्ध लाभार्थियों की लिस्ट जारी

गुमला जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारी गड़बड़ी सामने आई है। 73230 संदिग्ध राशन कार्डधारकों की सूची मिली है जिनमें संपन्न लोग भी शामिल हैं। प्रशासन ने 2910 कार्ड रद्द कर दिए हैं और बाकी की जांच जारी है। गरीबों ने शिकायत की थी कि धनी लोग गरीबों का राशन हड़प रहे हैं। जांच पूरी होने तक राशन वितरण जारी रहेगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी।

संतोष कुमार, गुमला। जिले में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। जांच में पाया गया है कि जिले के कई संपन्न और पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमिधारी लोग भी गलत तरीके से राशन कार्डधारी बने हुए हैं और गरीबों के हक का अनाज उठा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत सरकार ने इस गड़बड़ी पर कड़ा रुख अपनाते हुए 73,230 संदिग्ध राशन कार्डधारकों की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई है। प्रशासन ने इसकी जांच शुरू कर दी है। अब तक 2,910 राशन कार्डों का भौतिक सत्यापन कर उन्हें विलोपित किया जा चुका है। शेष कार्डधारकों की जांच प्रक्रिया तेजी से जारी है। इस कार्रवाई के बाद अनुचित तरीके से लाभ लेने वाले लाभुकों में हड़कंप मच गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और भूमिहीन परिवार कई बार शिकायत करते रहे हैं कि उन्हें सरकारी अनाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि आर्थिक रूप से सक्षम और संपन्न परिवार, जिनके पास खेती योग्य जमीन और अन्य साधन मौजूद हैं, वे भी पीडीएस का लाभ उठा रहे हैं।

इसका सीधा असर उन वास्तविक पात्र लाभुकों पर पड़ा है जिन्हें दो वक्त की रोटी जुटाने में कठिनाई होती है। प्रशासन का दावा है कि जब तक पूरी जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक राशन वितरण की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। जिन कार्डों की पुष्टि हो चुकी है, उन्हें नियमित रूप से अनाज मिलता रहेगा।वहीं, जिनका कार्ड संदिग्ध है, उनका सत्यापन पूरा होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।