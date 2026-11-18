संवाद सहयोगी, गुमला। गुमला नगर परिषद का विभिन्न सरकारी विभागों पर करीब दो करोड़ 35 लाख रुपये होल्डिंग टैक्स एवं अन्य शुल्क बकाया है। इसके बावजूद नगर परिषद बकाया राशि की वसूली को लेकर अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखा रहा है।

स्थिति यह है कि सरकारी विभागों पर वर्षों से लाखों रुपये का टैक्स लंबित है, लेकिन इसकी वसूली के लिए ठोस पहल नहीं हो रही है। दूसरी ओर आम नागरिकों से होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर नगर परिषद लगातार सख्ती दिखाता है। सरकारी विभागों से बकाया राशि वसूलने में नगर परिषद सुस्ती बरत रही है।

नगर परिषद के आंकड़ों के अनुसार भवन निर्माण विभाग के अधीन आने वाले 11 कार्यालयों और आवासों पर 52 लाख 35 हजार 966 रुपये होल्डिंग टैक्स बकाया है। वहीं मंडल कारा पर होल्डिंग टैक्स के रूप में 96 हजार 462 रुपये और पाइप जलापूर्ति शुल्क के रूप में 47 लाख 83 हजार 968 रुपये बकाया हैं।

इसी प्रकार सदर अस्पताल पर 10 लाख 21 हजार 405 रुपये होल्डिंग टैक्स, 6 लाख 98 हजार 410 रुपये पाइप पानी शुल्क और 1 लाख 39 हजार रुपये कचरा शुल्क लंबित है। शिक्षा विभाग पर 18 लाख 42 हजार 710 रुपये होल्डिंग टैक्स बकाया है।