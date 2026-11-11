न एंबुलेंस, न सड़क... गुमला में घायल ग्रामीण के लिए खटिया बनी 'लाइफलाइन', 5 KM तक कंधों पर ढोने को मजबूर हुए लोग

संवाद सूत्र, घाघरा (गुमला)। विकास के तमाम दावों के बीच गुमला के गांवों की एक कड़वी हकीकत बुधवार को फिर सामने आई। कहीं सड़क नहीं है तो कहीं पुल-पुलिया का अभाव लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है।

हालात ऐसे हैं कि बीमार या घायल व्यक्ति के लिए एंबुलेंस नहीं, बल्कि खटिया ही सहारा बनती है। घाघरा प्रखंड के आदर पंचायत अंतर्गत ताबिल गांव की तस्वीर ने सरकारी व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ताबिल गांव निवासी अजय टोपनो के पैर पर मंगलवार को एक मवेशी ने हमला कर दिया, जिससे उनका पैर टूट गया। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रामीणों ने चारपाई को रस्सियों के सहारे बहंगी का रूप दिया और करीब ढाई किलोमीटर तक कंधों पर ढोकर सलगी माइंस मोड़ स्थित मुख्य सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद उन्हें लोहरदगा के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया।

विडंबना देखिए, अस्पताल में इलाज कराने के बाद बुधवार को जब अजय टोपनो को वापस गांव लाया गया, तब भी उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को उसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। यानी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी मरीज को सड़क के अभाव की सजा भुगतनी पड़ी।

इस पूरी घटना का वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर अपनी बदहाली सामने रखी है। ग्रामीणों का कहना है कि ताबिल गांव तक सड़क नहीं होने के कारण एंबुलेंस तो दूर, सामान्य वाहन भी नहीं पहुंच सकते। किसी की तबीयत बिगड़ जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो पहले मरीज को कंधों पर ढोकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है।