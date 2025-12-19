गुमला में चलती ऑटो से कूदे मजदूर की मौत, आग से झुलसी वृद्धा ने तोड़ा दम

संवाद सहयोगी, गुमला। झारखंड के गुमला जिले में शुक्रवार को दो अलग-अलग घटनाओं में एक मजदूर और एक वृद्धा की मौत हो गई। दोनों हादसों से संबंधित इलाकों में शोक की लहर है।

पहली घटना सदर थाना क्षेत्र के कांशी टोली गांव के समीप की है, जहां चलती ऑटो से कूदने के कारण आंजन गांव निवासी इंदर सिंह की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे इंदर सिंह आंजन गांव से एक ऑटो में सवार होकर आंजन धाम में बन रहे पार्क में काम करने जा रहा था।

रास्ते में उसने एक टोटो के पास हाथ देकर ऑटो रुकवाया और आगे की सीट के किनारे बैठ गया। कांशी टोली के समीप अचानक वह चलती ऑटो से कूद गया, जिससे उसके सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं।

साथ काम कर रहे सहयोगियों ने तत्काल उसे गुमला सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि इंदर सिंह पार्क निर्माण स्थल पर देखरेख का कार्य करता था। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

दूसरी घटना बसिया प्रखंड के बनई भेलवाटोली गांव की है, जहां चूल्हे की आग से झुलसी कुवारी केरकेट्टा (65) की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 10 दिसंबर को वह अपने घर में लकड़ी के चूल्हे पर चावल बना रही थीं।

इसी दौरान चूल्हे के पास झाड़ू लगाने के समय उनकी साड़ी में आग लग गई। आग तेजी से फैलने से वह गंभीर रूप से झुलस गईं। परिजनों ने उन्हें पहले बसिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

जहां से हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया। बीते नौ दिनों से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ और गुरुवार देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।