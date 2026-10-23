दशहरा मनाने गांव आया था बेटा, गुमला में पिता ने टांगी से मारकर की हत्या; 40 वर्षीय कुलदीप की मौत से सनसनी

जागरण संवाददाता, गुमला। गुमला के पालकोट थाना क्षेत्र के पोजेगा गांव में गुरुवार की रात करीब 11 बजे पिता-पुत्र के बीच हुए विवाद में पिता ने अपने ही पुत्र 40 वर्षीय कुलदीप यादव की टांगी से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। दशहरा पर्व के दौरान हुई इस घटना से परिवार और ग्रामीणों में शोक का माहौल है।

मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार की रात हरिनारायण यादव और उनके पुत्र कुलदीप यादव के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जाता है कि विवाद बढ़ने पर पिता ने टांगी से कुलदीप पर हमला कर दिया। हमले में कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, घटना के समय कुलदीप शराब के नशे में था।