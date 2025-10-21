Jharkhand Crime: गुमला में स्कूल - कॉलेज के छात्रों को पहुंचाता था नशे की खेप, पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ दो तस्करों को दबोचा
गुमला पुलिस ने दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों को ब्राउन शुगर नामक नशीला पदार्थ बेचते थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से ब्राउन शुगर बरामद किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गुमला । जिले में नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर लक्ष्मण नगर में की गई छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।
इन तस्करों के पास से 21.75 ग्राम ब्राउन शुगर, 9 मोबाइल फोन, ₹1,93,290 नगद और एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन बरामद की गई है। यह कार्रवाई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में की गई।
विशेष छापामारी दल में थाना प्रभारी विनय कुमार महतो, पुलिस निरीक्षक महेंद्र कुमार कसमाली, एएसआइ विकास कपूर और पुलिस जवान शामिल थे। छापेमारी के दौरान टीम ने रोहित सिंह (22 वर्ष) और राखी कुमारी (20 वर्ष) को ब्राउन शुगर बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि वे अर्पित कुमार नामक एक अन्य युवक के साथ मिलकर यह कारोबार करते थे और खासतौर पर स्कूल व कॉलेज के छात्रों को नशे की आपूर्ति करते थे।
अर्पित कुमार मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ गुमला थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष अभियान
पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमां ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है और इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी।
बरामद सामग्री को जब्त कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत अग्रसारित कर दिया गया है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर किसी को नशे के अवैध कारोबार की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समाज को नशा मुक्त बनाया जा सके।
