Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gumla Crime: घर से क्रिकेट खेलने निकला था छात्र, तलाश करने पर नदी से बरामद हुआ शव, हत्या की आशंका

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:41 PM (IST)

    गुमला में एक छात्र क्रिकेट खेलने घर से निकला और लापता हो गया। बाद में उसका शव नदी में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दो दिनों से लापता बालक का शव नदी से बरामद कर लिया गया है।


    जागण संवाददाता, गुमला। सिसई थाना क्षेत्र की पंडरिया पारस नदी से गुरुवार की सुबह एक 10 वर्षीय स्कूली बच्चे का शव बरामद किया गया है। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कुम्हार मोड़ निवासी आयुष राज (पिता शिव प्रसाद साहू) के रूप में की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया कि आयुष बसिया रोड स्थित सेंट मैरिज स्कूल का छात्र था और दो दिनों से लापता था। परिजनों के अनुसार, आयुष बुधवार सुबह करीब 8 बजे घर से क्रिकेट खेलने के लिए निकला था, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटा।

    देर शाम तक जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग उसकी खोज में जुट गए। रात में पंडरिया स्थित पारस नदी के किनारे उसकी चप्पल और बल्ला मिला। बाद में नदी में खोजबीन के दौरान आयुष का शव बरामद हुआ।

    शव मिलने के बाद क्षेत्र में मातम छा गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि आयुष की हत्या कर शव को नदी में फेंका गया है। उनके अनुसार, बच्चे के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका और गहराती जा रही है।

    पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया है। सिसई थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा।

    इस घटना से सिसई क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं।