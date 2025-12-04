Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gumla Crime: हैवानियत की हद, चैनपुर में 69 वर्षीया वृद्धा से दुष्कर्म, जान मारने की दी धमकी

    By Santosh Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:56 PM (IST)

    गुमला जिले के चैनपुर में एक 69 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    69 वर्षीया वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म करने का घिनौना आरोप लगा है।

    जागरण संवाददाता, गुमला। जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में  इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। 22 वर्षीय युवक बलराम महतो पर एक 69 वर्षीया वृद्ध महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने का घिनौना आरोप लगा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतना ही नहीं आरोपित ने इस दौरान पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। इस जघन्य कृत्य के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए चैनपुर थाना में लिखित आवेदन दिया जिसके आधार पर आरोपित  के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

    मवेशी चरा रही वृद्धा को झाड़ी में खींच ले गया और घटना को अंजाम दिया

    पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया कि घटना बुधवार की शाम करीब 4:00 बजे की है। उस समय वह कुलाही और सरखी गांव के बीच डाड़ में अपनी गाय-बकरियां चरा रही थीं।  पीड़िता के अनुसार आरोपी बलराम महतो अचानक वहां पहुंचा और उन्हें जबरदस्ती खींचते हुए सुनसान झाड़ी की ओर ले गया।

    वहां उसने जबरदस्ती पटककर उनके साथ दुष्कर्म किया। महिला के लाख चिल्लाने और खुद को बचाने के प्रयासों के बावजूद आरोपित ने शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी और अपनी दरिंदगी जारी रखी।

    काफी मशक्कत के बाद पीड़िता किसी तरह आरोपित के चंगुल से खुद को छुड़ाकर सड़क पर आने में सफल रहीं। लोगों की आवाजाही बढ़ने के डर से आरोपित भाग निकला। घटना में  पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।