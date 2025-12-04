Gumla Crime: हैवानियत की हद, चैनपुर में 69 वर्षीया वृद्धा से दुष्कर्म, जान मारने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, गुमला। जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में इंसानियत को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। 22 वर्षीय युवक बलराम महतो पर एक 69 वर्षीया वृद्ध महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने का घिनौना आरोप लगा है।

इतना ही नहीं आरोपित ने इस दौरान पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। इस जघन्य कृत्य के बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए चैनपुर थाना में लिखित आवेदन दिया जिसके आधार पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

मवेशी चरा रही वृद्धा को झाड़ी में खींच ले गया और घटना को अंजाम दिया पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया कि घटना बुधवार की शाम करीब 4:00 बजे की है। उस समय वह कुलाही और सरखी गांव के बीच डाड़ में अपनी गाय-बकरियां चरा रही थीं। पीड़िता के अनुसार आरोपी बलराम महतो अचानक वहां पहुंचा और उन्हें जबरदस्ती खींचते हुए सुनसान झाड़ी की ओर ले गया।