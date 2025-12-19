गुमला में छह डिग्री से नीचे उतरा पारा, हाड़ कंपाती ठंड में बेबस जरूरतमंद, रैन बसेरे बने शोपीस

जागरण संवाददाता, गुमला। झारखंड के गुमला जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है।

ठंड से बचाव को लेकर जिला प्रशासन और नगर परिषद की तैयारियां अधूरी हैं। ठंडी हवा और शीतलहर के कारण सुबह और शाम सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है।

बाजारों की रौनक फीकी पड़ गई है और लोग मजबूरी में ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड का सबसे अधिक असर बुजुर्गों, बच्चों, दैनिक मजदूरों और फुटपाथ पर जीवन गुजारने वाले बेसहारा लोगों पर पड़ रहा है।

जिम्मेदारी निभाने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम

राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने में प्रशासन पूरी तरह नाकाम है। जरूरतमंदों के लिए बनाए गए रैन बसेरे बदहाल हैं। नगर परिषद क्षेत्र के खड़ियापाड़ा और बड़ाइक मोहल्ला स्थित रैन बसेरों की स्थिति सही नहीं है।