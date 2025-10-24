गुमला में पैसों के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प, एक गंभीर रूप से घायल
गुमला में पैसों के लेन-देन को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प हो गई। इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।
जागरण संवाददाता, गुमला। जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के जनावल डीपाडीह गांव में शनिवार को महज आठ हजार रुपये के लेन-देन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति सुधीर महतो (45 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल को पहले चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन डाक्टर की अनुपस्थिति के कारण उन्हें गुमला सदर अस्पताल रेफर करना पड़ा। घायल की पत्नी सोनियारी देवी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उनके पति ने गांव की ही मंगरी देवी से 30 हजार रुपये उधार लिए थे।
इसमें से 22 हजार रुपये वापस किए जा चुके थे, जबकि आठ हजार रुपये बाकी थे। शनिवार को जब मंगरी देवी ने बकाया राशि की मांग की तो सुधीर महतो ने कहा कि फिलहाल वह केवल तीन हजार रुपये दे सकते हैं और शेष राशि कुछ दिनों में चुका देंगे।
इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसक रूप ले ली। सोनियारी देवी के अनुसार, गुस्से में आकर मंगरी देवी और उनके परिवार के सदस्यों ने सुधीर महतो पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
हमले में सुधीर गंभीर रूप से घायल हो गए और लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े। ग्रामीणों की मदद से परिजनों ने उन्हें एक टेंपू के सहारे तुरंत चैनपुर सीएचसी पहुंचाया।
हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर वहां डाक्टर मौजूद नहीं थे। स्वास्थ्यकर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद घावों की गंभीरता देखते हुए उन्हें गुमला सदर अस्पताल रेफर कर दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही चैनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने घायल के परिजनों से पूछताछ की और मामले की जांच शुरू कर दी है। चैनपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित पक्ष की लिखित शिकायत प्राप्त होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
