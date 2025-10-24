गुमला में पैसों के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प, एक गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, गुमला। जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के जनावल डीपाडीह गांव में शनिवार को महज आठ हजार रुपये के लेन-देन को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस हिंसक झड़प में एक व्यक्ति सुधीर महतो (45 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल को पहले चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन डाक्टर की अनुपस्थिति के कारण उन्हें गुमला सदर अस्पताल रेफर करना पड़ा। घायल की पत्नी सोनियारी देवी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उनके पति ने गांव की ही मंगरी देवी से 30 हजार रुपये उधार लिए थे।

इसमें से 22 हजार रुपये वापस किए जा चुके थे, जबकि आठ हजार रुपये बाकी थे। शनिवार को जब मंगरी देवी ने बकाया राशि की मांग की तो सुधीर महतो ने कहा कि फिलहाल वह केवल तीन हजार रुपये दे सकते हैं और शेष राशि कुछ दिनों में चुका देंगे।

इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसक रूप ले ली। सोनियारी देवी के अनुसार, गुस्से में आकर मंगरी देवी और उनके परिवार के सदस्यों ने सुधीर महतो पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।