Gumla accident news: विद्युत खंभे से टकराई बाइक, कामडारा के दो युवकों की सड़क हादसे में मौत, युवती गंभीर

जागरण संवाददाता, गुमला। खूंटी-सिमडेगा मुख्य मार्ग पर रनियां थाना क्षेत्र के मरचा गांव स्थित पुराने बस स्टैंड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में कामडारा के दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक 18 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा सोमवार देर शाम उस समय हुआ जब तीनों युवक-युवती एक ही बाइक से कामडारा की ओर लौट रहे थे।

तेज रफ्तार बाइक विद्युत पोल से टकराई जानकारी के मुताबिक अमृत तोपनो (23) और विलसन तोपनो (18), निवासी कामडारा खास, सटाल गांव से लौट रहे थे। उनके साथ सटाल की गुड़िया कुमारी (18) भी बाइक पर सवार थीं। मरचा के पुराने बस स्टैंड के पास एक तीखे मोड़ पर उनकी अपाची बाइक असंतुलित होकर पहले सड़क किनारे लगे बोर्ड से टकराई और फिर सीधे विद्युत खंभे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अमृत तोपनो की मौके पर ही मौत हो गई।

अस्पताल में इलाज के दौरान दूसरी मौत हादसे की सूचना मिलते ही रनियां थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अमृत के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं गंभीर रूप से घायल विलसन और गुड़िया को 108 एंबुलेंस की मदद से तोरपा रेफरल अस्पताल भेजा गया।