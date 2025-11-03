तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत, भाई गंभीर घायल; फरार चालक की तलाश तेज
गुमला जिले के बसिया थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे जयसिंह नायक नामक एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार वाहन चालक की तलाश जारी है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है।
जागरण संवाददाता, गुमला। बसिया थाना क्षेत्र के कुम्हारी–नवाडीह सड़क पर रविवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना डोमरा बगीचा के समीप हुई, जब एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दो व्यक्तियों को जोरदार टक्कर मार दी।
दुर्घटना में 56 वर्षीय जयसिंह नायक, ग्राम रेगरे, थाना जरियागढ़ के निवासी की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ बाइक पर सवार उनके भाई गुरुचरण नायक गंभीर रूप से घायल हो गए।
नायक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी तेज थी कि जयसिंह नायक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बसिया थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।
पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेजा। वहीं, घायल गुरुचरण नायक को ग्रामीणों और पुलिस की सहायता से बसिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है।
वाहन चालक मौके से फरार
पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। फरार वाहन और चालक की पहचान के लिए पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी की जा रही है। साथ ही दुर्घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की जा रही है, ताकि वाहन का पता लगाया जा सके।
मृतक जयसिंह नायक के निधन की खबर से उनके गांव में मातम छा गया है। परिवार और गांव के लोगों ने प्रशासन से इस मामले में जल्द न्याय दिलाने और दोषी वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और कहा है कि जल्द ही आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।