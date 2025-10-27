गुमला में सड़क हादसे में पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, गुमला। गुमला जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के किरतो बेंदोरा के समीप एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार पति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।

हादसा उस समय हुआ जब बाइक के सामने अचानक एक मवेशी बैल आ गया, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई।

घटना के संबंध में मृतक के भाई अरुण महतो ने बताया कि उसका भाई बसंत महतो (45 वर्ष) अपनी पत्नी पकली देवी (42 वर्ष) के साथ बाइक से अपने गांव हूटार बरटोली, डुमरी से लौट रहा था।

इसी दौरान किरतो बेंदोरा के पास अचानक सड़क पर मवेशी दौड़ पड़ा। बाइक सवार उसे बचाने की कोशिश में फिसल गए और सड़क पर गिर पड़े। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

ग्रामीणों की मदद से दोनों को तत्काल चैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गुमला सदर अस्पताल रेफर किया गया।

लेकिन रास्ते में ही बसंत महतो की मौत हो गई, जबकि पत्नी पकली देवी का इलाज सदर अस्पताल में जारी है।

घटना की सूचना मिलते ही चैनपुर थाना के एसआई बिनय कुमार महतो पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।