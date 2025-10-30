चर्च के ब्रदर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता,गुमला। अलबर्ट एक्का जारी थाना क्षेत्र के जरडा पंचायत अंतर्गत परसा पारिस में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। जहां 25 वर्षीय ब्रदर(पुरोहित) रिचर्ड खलखो ने प्लास्टिक की रस्सी के सहारे खिड़की से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके अचानक इस कदम से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

घटना की जानकारी देते हुए पल्ली पुरोहित फादर फिलमोन एक्का ने बताया कि दोपहर तीन बजे स्कूल की छुट्टी के बाद जब सभी लोग आवास लौटे, तो ब्रदर रिचर्ड का कमरा बंद मिला। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी भीतर से कोई आवाज नहीं आई। इससे अनहोनी की आशंका हुई और तुरंत सूचना जारी थाना प्रभारी आदित्य कुमार को दी गई।

खिड़की से लटका हुआ पाया गया सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और दरवाजा तोड़ा गया। भीतर ब्रदर रिचर्ड को प्लास्टिक की रस्सी के सहारे खिड़की से लटका हुआ पाया गया। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई।

मृतक के पिता जस्टीन खलखो डुमरी थाना क्षेत्र के रजावाल पारिश के अम्बाटोली के निवासी हैं। मृतक के भाई अमल खलखो ने बताया कि रिचर्ड काफी मिलनसार स्वभाव के थे और परिवार के सबसे बड़े पुत्र थे। वे करीब 16 महीनों से परसा पारिस में अपनी धार्मिक सेवा दे रहे थे।

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा उन्होंने कहा कि भाई ने आत्महत्या क्यों की, यह समझ से परे है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी तरह का तनाव प्रकट नहीं किया था। थाना प्रभारी आदित्य कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु गुमला भेज दिया गया है।