Gumla Crime news: भैसूर ने दोस्तों के साथ मिल महिला से किया सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने पांच को दबोचा

संवाद सूत्र, घाघरा (गुमला)। घाघरा थाना क्षेत्र के एक गांव से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। गांव में एक भैसूर ने अपनी भावज के साथ चार दोस्तों संग सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना 11 नवंबर की रात की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता का पति करीब 20-25 दिन पूर्व अपनी चचेरी भाभी के साथ घर छोड़कर कहीं चला गया था। इससे नाराज और बदले की भावना से भैसूर ने अपने चार दोस्तों के साथ मिलकर घिनौनी वारदात अंजाम दिया।

शराब पीने के बहाने महिला के घर पहुंचे थे आरोपी बताया गया कि आरोपी 11 नवंबर की रात शराब पीने के बहाने महिला के घर पहुंचे। शराब पीने के बाद पांचों ने मिलकर महिला के साथ बारी- बारी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद डरी-सहमी पीड़िता ने किसी तरह अपने मायके पहुंचकर परिजनों को पूरी जानकारी दी।

इसके बाद परिवार वालों ने तुरंत घाघरा थाना को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुनीत मिंज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छापेमारी शुरू की। थाना प्रभारी पुनीत मिंज ने बताया कि पांचों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत घृणित और हैवानियत भरी घटना है, जिसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है।