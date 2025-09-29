Language
    गुमला में महिंद्रा शोरूम पर ACB का छापा, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

    By Santosh Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:18 AM (IST)

    गुमला शहर के महिंद्रा शोरूम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने छापेमारी की। दो वाहनों में पहुंचे अधिकारियों ने शोरूम की गहन जांच शुरू की और दस्तावेजों के साथ कंप्यूटर सिस्टम को खंगाला। एसीबी अधिकारियों ने कर्मचारियों से आय-व्यय से संबंधित जानकारी ली। अनियमितताओं और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की शिकायतें मिलने के बाद एसीबी ने यह कार्रवाई की।

    गुमला स्थित महिंद्रा नेक्सजेन में एसीबी की टीम ने की छापेमारी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गुमला। गुमला शहर के लोहरदगा रोड स्थित महिंद्रा नेक्सजेन शोरूम में सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने छापेमारी की। जानकारी के अनुसार, दो वाहनों में पहुंचे चार अधिकारियों के साथ लगभग 15 पुलिस जवानों का दल शोरूम में दाखिल हुआ।

    अचानक हुई इस कार्रवाई से वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। टीम ने शोरूम की गहन जांच शुरू की और दस्तावेजों के साथ-साथ कंप्यूटर सिस्टम, रजिस्टर और अन्य महत्वपूर्ण फाइलों को खंगालना शुरू कर दिया है।

    एसीबी अधिकारियों ने कर्मचारियों से पूछताछ करते हुए आय-व्यय से संबंधित जानकारी ले रहे हैं। ऐसी चर्चा है कि लंबे समय से इस शोरूम के संचालन में अनियमितताओं और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं आरोपों की पुष्टि करने के उद्देश्य से एसीबी ने यह कार्रवाई की।

    स्थानीय सूत्रों का कहना है कि रांची स्थित शोरूम में भी छापेमारी हुआ है। सोमवार को गुमला में भी छापेमारी किया गया है। जैसे-जैसे लिंक मिलता जाएगा दायरा बढ़ता जाएगा।

    कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी घटनास्थल पर जुट गए और पूरे मामले की जानकारी लेने लगे। इस कार्रवाई ने गुमला शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है और लोग आगे की कार्रवाई पर नजरें टिकाए हुए हैं।