गोड्डा में जलमीनार ढहने से दो बच्चों की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, गोड्डा। जिले के सुंदरपहाडी थाना क्षेत्र के डाहूबेडा गांव में रविवार को हृ़दय विदारक घटना घटी। वहां जलमीनार ढहने से पांच बच्चे दब गए जिसमें दो बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई वहीं तीन बच्चे गंभीर से घायल हैं, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मृतकों में छह वर्षीय धर्मेंद्र पहाड़िया और पांच वर्षीय मैसा पहाड़िया शामिल हैं। दोनों डाहूबेड़ा गांव के ही क्रमश: रमेश पहाड़िया और जेठरो पहाड़िया के पुत्र हैं।

इधर हादसे की जानकारी मिलने पर डीसी अंजली यादव और एसपी मुकेश कुमार ने सदर अस्पताल जाकर घायलों और स्वजनों से मुलाकात की और घायल बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा सुनिश्चित कराई गई। डीसी ने कहा कि हादसे की जांच की जाएगी। इसमें दोषियों को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा।

ल से स्नान कर रहे थे बच्चे घटना के संबंध में स्वजनों ने बताया कि रविवार की दोपहर एक बजे गांव के पांच -छह बच्चे जलमीनार के नल से स्नान कर रहे थे तभी जलमीनार सहित उसकी दीवार ढह गई। इससे पांच बच्चे उसमें दब गए।

जलमीनार के मलबे से दबने से दो की मौत हो गई है जबकि तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। मलबे के अंदर दबे रहने से गौरव पहाड़िया, मैसा पहाड़िया और चंदन पहाड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों की उम्र पांच से छह वर्ष के बीच है ।

चंदन व मैसा का उपचार सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में किया जा रहा है जबकि गौरव पहाडिया की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर किया गया है । पानी टंकी के नीचे नहाने के दौरान हुआ हादसा सदर अस्पताल में पहुंचे स्वजनों ने बताया कि गांव में सभी बच्चे पानी टंकी के नीचे अक्सर स्नान करते हैं। रविवार को भी पांच बच्चे वहां स्नान कर रहे थे, तभी जलमीनार सहित उनकी दीवार भरभरा कर नीचे गिर गई।

जलमीनार के मलबे से सभी बच्चे दब गए । इसमें दो बच्चों की घटनास्थल से मौत हो गई वहीं तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया । एकाएक हुए हादसे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया।

आनन फानन में सुंदरपहाडी थाना की पुलिस को इसकी सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस ने घायलों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाने में पहल की । डीसी, एसपी पहुंचे सदर अस्पताल, जाना हाल सुंदरपहाडी के डाहूबेडा गांव में जलमीनार ढहने से दो बच्चे की मौत और तीन बच्चे के घायल होने की सूचना के बाद डीसी अंजली यादव, एसपी मुकेश कुमार, एसडीओ बैजनाथ उरांव, एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी सहित नगर थानेदार दिनेश मोहली आदि सदर अस्पताल पहुंचे तथा पूरे मामले की जानकारी ली ।

अधिकारियों ने गंभीर रूप से घायल बालक गौरव पहाड़िया को बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल भेजवाने की तत्काल व्यवस्था दी। सदर अस्पताल के डीएस डा ताराशंकर झा ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को आईसीयू में भर्ती बालकों के इलाज को बेहतर इंतजाम का भरोसा दिया।