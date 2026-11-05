गोड्डा में संपत्ति विवाद में रिश्ते का कत्ल, बेटे ने गला दबाकर की 77 वर्षीय पिता की हत्या

संवाद सहयोगी, मेहरमा(गोड्डा)। गोड्डा जिले के मेहरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत हीर खुटहरी-भगैया गांव में पारिवारिक विवाद में पुत्र ने अपने बुजुर्ग पिता की गला दबाकर हत्या कर दी है। घटना गुरुवार की सुबह की है।

मृतक 77 वर्षीय रामजी सिह की पत्नी बासमती देवी की शिकायत पर पुलिस ने हत्यारोपित पुत्र गणेश साह को गिरफ्तार कर लिया है। बासमती देवी ने पुलिस को दिये आवेदन में कहा है कि उन्हें दो पुत्र है। बड़ा गणेश साह और छोटा कृष्ण कुमार साह। बीते करीब पांच वर्षों से संपत्ति बटवारा को लेकर विवाद चल रहा था।

पिता की ओर से करीब 60 फीसद सम्पत्ति का बंटवारा दोनों बेटा के बीच कर दिया गया है। शेष 40 फीसद सम्पत्ति का बंटवारा पिता ने नहीं किया है। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद दोनों बेटों को बराबर बराबर हिस्सा रखने की बात कही थी। परंतु बड़ा बेटा पिता से अपने जीवन काल में हीं बंटवारा की मांग पर अड़ गया था।

इसे लेकर आए दिनों विवाद हो रहा था। इसी क्रम में गुरुवार की सुबह बड़ा बेटा गणेश संपत्ति बटवारा को लेकर अपने पिता से विवाद करने लगा। इसी क्रम में आवेश में आकर उसने पिता का गला दबाकर धकेल दिया। इससे कारण वह जमीन पर गिर पड़े। आनन-फानन में स्वजन उसे रेफरल अस्पताल पीरपैंती,भागलपुर (बिहार) लेकर गए। जहां डाक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।