‘संजय गांधी विलेन और राजीव देवता?’ सोनिया गांधी की किताब पर निशिकांत दुबे का तंज

डिजिटल डेस्क, गोड्डा। Nishikant Dubey: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ रिलीज से पहले ही राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है।

10 नवंबर को प्रकाशित होने वाली इस किताब में सोनिया गांधी ने अपनी सास और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से रिश्तों, संजय गांधी और देश में लागू आपातकाल (इमरजेंसी) को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं।

इमरजेंसी (Emergency)के फैसले को उन्होंने एक गलती करार दिया है। साथ ही, इसके दौरान हुए नुकसान के लिए एक तरह से अपने देवर संजय गांधी की भूमिका को जिम्मेदार ठहराया है। सोनिया गांधी के इन बयानों पर भाजपा के फायरब्रांड नेता और गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने तंज कसा है।

सोनिया गांधी ने एक ब्रिटिश समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में इमरजेंसी को लेकर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर संजय गांधी को ‘नियंत्रण में’ रखा गया होता, तो आपातकाल लागू होने के बाद हुए काफी नुकसान को रोका जा सकता था।

सोनिया के मुताबिक, इंदिरा गांधी मूल रूप से लोकतांत्रिक विचारों वाली थीं और आपातकाल के दौरान वह सहज नहीं थीं। उन्होंने कहा, “मुझे हमेशा लगता है कि इंदिरा गांधी दिल से एक लोकतांत्रिक इंसान थीं। मुझे पता है कि कई लोग इस बात पर हंसेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आपातकाल के दौरान वह कभी सहज नहीं थीं। मुझे लगता है कि यह उन पर एक भारी बोझ की तरह था।” Sonia Gandhi ने यह भी बताया कि आपातकाल लागू करने के फैसले को लेकर परिवार में मतभेद थे। उनके पति राजीव गांधी इस कदम के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपनी मां इंदिरा गांधी को अगले चुनाव तक इंतजार करने की सलाह दी थी।

वहीं, संजय गांधी (Sanjay Gandhi) आपातकाल लागू करने के फैसले पर अड़े हुए थे। परिवार के साथ एक डिनर के दौरान संजय गांधी ने तर्क दिया था कि विपक्ष उनकी मां को राजनीतिक रूप से खत्म कर देगा। उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा था, “उन्हें रोकना ही होगा।”