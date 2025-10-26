किशोरी अपहरण मामला: हैदराबाद ले जाई जा रही लड़की पूर्णिया से बरामद, 5 गिरफ्तार
गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र से भागी एक नाबालिग लड़की को पूर्णिया में पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले में पांच अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद ले जाई जा रही किशोरी का अपहरणकर्ता परवेज आलम नामक युवक है, जो उससे प्रेम करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, गोड्डा। जिले बसंतराय थाना क्षेत्र से भाग कर हैदराबाद ले जाई जा रही किशोरी को पूर्णिया से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने किशोरी के साथ पांच अपहरणकर्ताओं को भी धर दबोचा है।
बसंतराय थाना प्रभारी रामदेव वर्मा ने इसकी पुष्टि की है। बताया जाता है कि बसंतराय थाना क्षेत्र के रणसी गांव का परवेज आलम जो हैदराबाद में मैकेनिक का काम करता है, का प्रेम प्रसंग उक्त किशोरी से चल रहा था।
प्रेमी-प्रेमिका दोनों मुस्लिम समुदाय से है। परवेज आलम उक्त किशोरी को हैदराबाद से लेने के लिए रणसी गांव आया था। किशोरी को भगाने में परवेज के दोस्तों ने भी अहम भूमिका निभाई। इसमें मो. मतीन और मो. परवेज हसन सहित दो अन्य दोस्तों को पुलिस ने पूर्णिया में जांच के क्रम में धर दबोचा।
सभी चारपहिया वाहन से पूर्णिया जा रहे थे। वहां से हवाई जहाज से हैदराबाद जाने की योजना थी, लेकिन पूर्णिया की पुलिस ने वाहन जांच के क्रम में सभी को पकड़ लिया। किशोरी नाबालिग है। किशोरी को चार दिन पहले ही अपने घर से बहला फुसला कर भगा लिया था।
किशोरी का प्रेमी परवेज आलम हैदराबाद ले जाने के लिए अपने दोस्तों को इस योजना में शामिल किया। इसमें अब पांच आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बताया जाता है कि पूर्णिया में वाहन जांच के दौरान पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने किशोरी और वाहन में सवार युवकों से कड़ाई से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पूर्णिया की पुलिस ने ही किशोरी के स्वजनों को इसकी जानकारी दी कि उनकी बेटी को पांच युवक बहला फुसलाकर हैदराबाद ले जा रहे हैं।
इसके बाद स्वजनों ने बसंतराय थाना में मामला दर्ज कराया। इसके बाद बसंतराय थाना की पुलिस ने पूर्णिया जाकर किशोरी को बरामद कर अपने साथ गोड्डा लेकर आई। साथ ही सभी पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।
सभी को रविवार की देर शाम जेल भेज दिया गया। बसंतराय थाना प्रभारी रामदेव वर्मा ने कहा कि प्रेमी-प्रेमिका एक ही समुदाय से है। किशोरी का कथित प्रेमी परवेज आलम हैदराबाद में मैकेनिक है।
वह अपने दाेस्तों के साथ मिलकर किशोरी को उसके घर से भगा कर हैदराबाद लाना चाहता था लेकिन पूर्णिया पुलिस की तत्परता से किशोरी को भगाने वाला कथित प्रेमी परवेज आलम और उसके मो. मतीन, मो. परवेज हसन सहित दो अन्य अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। स को जेल भेज दिया गया।
