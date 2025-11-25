आपकी सरकार आपके द्वार: मंईयां सम्मान और अबुआ आवास के सबसे ज्यादा आवेदन, ऑन द स्पॉट हो रहा निराकरण
"आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम में मंईयां सम्मान और अबुआ आवास योजनाओं के लिए सबसे ज्यादा आवेदन आए। इन आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। मंईयां सम्मान योजना महिलाओं को सम्मानित करने और अबुआ आवास योजना जरूरतमंदों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। कार्यक्रम में आवेदनों का त्वरित निराकरण पारदर्शिता दर्शाता है।
संवाद सहयोगी, पथरगामा (गोड्डा)। प्रखंड के कोरका घाट पंचायत सचिवालय में मंगलवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मंईयां सम्मान (Maiya Samman Yojana और आवास के लिए सर्वाधिक आवेदन ग्रामीणों की ओर से प्रशासन को सौंपा गया।
इससे पहले शिविर का उद्घाटन दंडाधिकारी अभय कुमार झा, कोरका घाट पंचायत की मुखिया नूतन कुमारी की ओर से संयुक्त रूप से किया किया।
उद्घाटन के बाद जिला प्रशासन से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अभय कुमार झा ने ग्रामीणों को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और योजनाओं का लाभ लेने के लिए शिविर में अधिक से अधिक आवेदन देने की अपील की।
शिविर में सभी विभागों के स्टाल लगाए गए थे, जहां लोगों ने फार्म भरकर प्रशासन को सौंपा। इस दौरान मंईयां सम्मान योजना एवं अबुआ आवास के स्टाल पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई।
इन योजनाओं के भी मिले आवेदन
इसके अलावा शिविर में सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना , राशन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए स्वास्थ्य विभाग के स्टाल पर लोगों ने आवेदन दिए।
वहीं शिक्षा विभाग के स्टाल व आंगनबाड़ी केंद्र के संबंधित स्टाल के अलावा कल्याण विभाग और श्रम नियोजन के स्टाल पर कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन दिए।
सरकार आपके द्वार शिविर में मंईयां समान योजना के लिए 110, अबुआ आवास के लिए 80, जन्म प्रमाण पत्र के लिए सात, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चार, आय प्रमाण पत्र के लिए 34, निवासी प्रमाण पत्र के लिए 40, नया राशन कार्ड के लिए 16 , गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लिए 17, वृ़द्धा पेंशन के लिए 36, सर्वजन पेंशन योजना के लिए 38 आवेदन दिए गए।
इधर प्रखंड की घाट कुराबा, एवं मांछीटांड़ पंचायत में भी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में सैकड़ों की संख्या में वंचित ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रशासन को आवेदन सौंपे हैं।
बीडीओ नितेश कुमार गौतम ने बताया कि शिविर में अधिकांश आवेदनों का आन द स्पॉट निराकरण किया जा रहा रहै। मौके पर प्रखंड और अंचल प्रशासन के पदाधिकारी व कर्मी सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
शिविर में कोरका घाट पंचायत की मुखिया नुतन कुमारी के अलावा घाट कुराबा पंचायत के मुखिया मुकेश कुमार चौधरी एवं माछीटांड़ पंचायत की मुखिया अर्पणा देवी आदि ने अहम भूमिका निभाई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।