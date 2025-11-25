आपकी सरकार आपके द्वार: मंईयां सम्मान और अबुआ आवास के सबसे ज्यादा आवेदन, ऑन द स्पॉट हो रहा निराकरण

संवाद सहयोगी, पथरगामा (गोड्डा)। प्रखंड के कोरका घाट पंचायत सचिवालय में मंगलवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मंईयां सम्मान (Maiya Samman Yojana और आवास के लिए सर्वाधिक आवेदन ग्रामीणों की ओर से प्रशासन को सौंपा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे पहले शिविर का उद्घाटन दंडाधिकारी अभय कुमार झा, कोरका घाट पंचायत की मुखिया नूतन कुमारी की ओर से संयुक्त रूप से किया किया। उद्घाटन के बाद जिला प्रशासन से प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अभय कुमार झा ने ग्रामीणों को राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और योजनाओं का लाभ लेने के लिए शिविर में अधिक से अधिक आवेदन देने की अपील की।

शिविर में सभी विभागों के स्टाल लगाए गए थे, जहां लोगों ने फार्म भरकर प्रशासन को सौंपा। इस दौरान मंईयां सम्मान योजना एवं अबुआ आवास के स्टाल पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। इन योजनाओं के भी मिले आवेदन इसके अलावा शिविर में सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना , राशन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए स्वास्थ्य विभाग के स्टाल पर लोगों ने आवेदन दिए।

वहीं शिक्षा विभाग के स्टाल व आंगनबाड़ी केंद्र के संबंधित स्टाल के अलावा कल्याण विभाग और श्रम नियोजन के स्टाल पर कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन दिए। सरकार आपके द्वार शिविर में मंईयां समान योजना के लिए 110, अबुआ आवास के लिए 80, जन्म प्रमाण पत्र के लिए सात, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चार, आय प्रमाण पत्र के लिए 34, निवासी प्रमाण पत्र के लिए 40, नया राशन कार्ड के लिए 16 , गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लिए 17, वृ़द्धा पेंशन के लिए 36, सर्वजन पेंशन योजना के लिए 38 आवेदन दिए गए।

इधर प्रखंड की घाट कुराबा, एवं मांछीटांड़ पंचायत में भी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में सैकड़ों की संख्या में वंचित ग्रामीणों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रशासन को आवेदन सौंपे हैं।