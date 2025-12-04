Language
    प्रेमिका से मिलने देवरिया से आया था प्रेमी, युवती के घरवालों ने लोहे की रॉड से पीटा; एक गिरफ्तार

    By Anil Anand Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:29 PM (IST)

    प्रेमिका से मिलने देवरिया से आया था प्रेमी

    संवाद सहयोगी, मेहरमा (गोड्डा)। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंघाड़ी गांव की अपनी प्रेमिका से मिलने उत्तर प्रदेश के देवरिया से आए प्रेमी को युवती के घर वालों सहित अन्य लोगों द्वारा जमकर मारपीट की गई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 

    घटना बीते सोमवार की बताई जाती है। सूचना पर प्रेमी 22 वर्षीय सद्दाम खान के स्वजन मेहरमा थाना पहुंचे। सद्दाम के भाई द्वारा युवती के स्वजन सहित कुल सात के ऊपर मारपीट करने के संबंध में प्राथमिक दर्ज कराई गई। 

    आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी

    पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपित 21 वर्षीय मिनसर अंसारी को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थाना प्रभारी सौरभ कुमार ठाकुर ने बताया कि शेष छह आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। 

    थाना प्रभारी ने बताया कि युवती अपने पिता के साथ मुंबई में रहती थी। वहां उत्तर प्रदेश के देवरिया के सद्दाम खान के साथ उसका परिचय हुआ। बाद में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। इसके कुछ दिनों बाद युवती अपने घर सिंघाड़ी आ गई।

    लड़की के घर में ही रहता था प्रेमी

    युवती के बुलाने पर पांच-सात दिन पूर्व उसका प्रेमी सिंघाड़ी आ गया।वह युवती के घर में ही रहता था। इसी क्रम में सोमवार को युवती के स्वजन और अन्य लोगों द्वारा युवक के साथ लोहे के रड से बुरी तरह मारपीट कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। युवक लहूलुहान होकर तड़पता रहा। बावजूद किसी को उस पर दया नहीं आई। 

    सूचना पर पुलिस द्वारा उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के पश्चात उसे बेहतर इलाज के लिए जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल भेजा गया। वहां से उसे चिंताजनक की हालत में पटना रेफर कर दिया गया है।