IPL की तर्ज पर झारखंड में होगा JPL, गोड्डा में बनेगा स्टेट लेवल का स्टेडियम और क्रिकेट एकेडमी

विधु विनोद, गोड्डा। झारखंड में गोड्डा सहित 12 शहरों में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (जेएससीए) की ओर से क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा। वहीं, आइपीएल की तर्ज पर अगले साल से झारखंड प्रीमियर लीग (जेपीएल) की भी शुरूआत की जाएगी।

वहीं, गोड्डा में राज्य स्तरीय स्टेडियम का निर्माण भी जेएससीए के फंड से कराया जाएगा। इसके लिए सदर प्रखंड के परसोती मैदान को चिन्हित किया गया है। रविवार को गोड्डा में जीपीएल के फाइनल में पहुंचे झारखंड क्रिकेट संघ के संयुक्त सचिव सह पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर शाहबाज नदीम ने उक्त बातें जागरण से बातचीत करते हुए कही।



इधर क्रिकेट अकादमी व राज्य स्तरीय स्टेडियम के मामले में जिला क्रिकेट संघ की मांग पर झामुमो जिलाध्यक्ष प्रो प्रेमनंदन मंडल ने जिला प्रशासन से वार्ता की है, जिसमें प्रशासन ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है। ऐसे में यहां क्रिकेट प्रेमियों के लिए आशा की नई किरण जगी है।



जेएससीए के संयुक्त सचिव नदीम ने कहा कि प्रस्तावित क्रिकेट अकादमी में गोड्डा सहित आस पास के जिले के 25-30 प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहां खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुर सीखाने के लिए जेएससीए के कोच भी रहेंगे।

क्रिकेट अकादमी में खिलाड़ियों के रहने व खाने की पूरी व्यवस्था जेएससीए वहन करेगा। कहा कि अगले साल तक गोड्डा में राज्य स्तरीय स्टेडियम बन कर तैयार होगा। संयुक्त सचिव ने डीसीए के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित परसोती स्टेडियम का निरीक्षण किया। कहा कि स्टेडियम बनने से यहां राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को बेहतर आयोजन हो सकेगा।

आइपीएल की तर्ज पर जेपीएल शुरू करने की घोषणा जेएससीए के संयुक्त सचिव शाहबाज नदीम ने कहा कि आइपीएल की तर्ज पर झारखंड में जेपीएल की शुरूआत अगले साल से की जाएगी। जेएससीए की ओर से इसका निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जेपीएल में फ्रेंचाइजी की ओर से टीमें तैयार की जाएगी।