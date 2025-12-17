निकाय चुनाव में वार्ड आरक्षण जारी, 2 निकायों में 10 सीट अनारक्षित; 16 पद महिलाओं के नाम

जागरण संवाददाता, गोड्डा। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव के लिए यहां वार्ड आरक्षण का गजट जारी कर दिया है। जारी गजट में गोड्डा नगर परिषद के 21 वार्डों में छह वार्ड अनारक्षित, शेष 15 वार्ड अलग-अलग संवर्गों के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें बीसी वन के लिए सबसे अधिक सात वार्ड आरक्षित किए गए हैं।

इसी तरह महागामा नगर पंचायत के 17 वार्डों में से पांच वार्ड आरक्षित हैं, शेष 12 वार्ड को अलग-अलग संवर्गों के लिए आरक्षित किया गया है। बता दें कि निकाय चुनाव में वार्डों का आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 टी और राज्य नगर पालिका अधिनियमों के प्राविधानों के अनुरूप पूर्व में निकाय स्तर पर किए गए सर्वे व संबंधित संवर्गों की आबादी के अनुसार किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसमें सामान्य सहित एससी, एसटी और ओबीसी संवर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं।

राज्य में ओबीसी के लिए सीटों के आरक्षण का प्राविधान इस बार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यहां ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन करते हुए बीसी वन और बीसी टू के लिए आरक्षण दिया गया है। आरक्षित सीटें अलग-अलग वार्डों में रोटेशन से आवंटित की जाएंगी। समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। वार्डों के आरक्षण की वास्तविक प्रक्रिया और दिशानिर्देश शहरी विकास विभाग और राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए हैं।

वार्ड आरक्षण एक नजर में गोड्डा नगर परिषद वार्ड एक - अनारक्षित - महिला

वार्ड दो - अनारक्षित - अन्य

वार्ड तीन - अनारक्षित - अन्य

वार्ड चार - अनारक्षित - महिला

वार्ड पांच - बीसी वन - अन्य

वार्ड छह - बीसी टू - अन्य

वार्ड सात - अनारक्षित - महिला

वार्ड आठ - अनारक्षित - अन्य

वार्ड नौ - बीसी टू - महिला

वार्ड दस - अनारक्षित - महिला

वार्ड 11 - अनारक्षित - अन्य

वार्ड 12 - अनारक्षित - महिला

वार्ड 13 - अनारक्षित - अन्य

वार्ड 14 - एससी - अन्य

वार्ड 15 - एसटी - अन्य

वार्ड 16 - बीसी वन - अन्य

वार्ड 17 - बीसी वन - अन्य

वार्ड 18 - बीसी वन - महिला

वार्ड 19 - बीसी वन - महिला

वार्ड 20 - बीसी वन - महिला

वार्ड 21 - अनारक्षित - अन्य महागामा नगर पंचायत