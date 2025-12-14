उद्यान विभाग के बगीचे में ग्रामीणों ने काट डाले 100 से अधिक आम के पेड़, पुलिस के सामने भी नहीं रुके

जागरण टीम, गोड्डा। सदर अंचल के चकेश्वरी गांव के पास निर्माणाधीन फोरलेन के पास रविवार सुबह दर्जनों की संख्या से आये लोगों ने मिलकर उद्यान विभाग के बगीचा में लगे लगभग सौ से अधिक आम के पेड़ को काट डाला । यही नहीं काटे गए पेड़ व टहनी को साथ लेकर चले गये जबकि कुछ को जमा रखा है। इसे ढोने का काम जारी है।

वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई बार लोगों को खदेड़ा लेकिन इसके बाद भी लोग पेड़ व टहनी काटते रहे बाद में जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो कटना तो रूक गया लेकिन लोग कटे हुए पेड़ के लकड़ी को साथ लेकर जाते रहे।

पेड़ काटकर ले जाने का काम जारी जबकि कई जगह अब भी काटे गये पेड़ के स्थल पर पेड़ की टहनी को जमा कर रखा है और इसे ले जाने का काम कर रहे है। इधर इतनी भारी संख्या में पेड़ काट लेनें से लोग काफी सकते में है इससे पर्यावरण व प्रकृति को ही नुकसान हुआ है वैसे भी पहले से ही इस जगह पर फोरलेन सड़क निर्माण से काफी संख्या में पेड़ कट गये है जो भी बचा है उसे भी कतिपय लोगों ने रविवार को काटने का काम किया है।

इधर वन विभाग के मुताबिक उनके स्तर के किसी को भी पेड़ काटने कोई अनुमति नहीं दी गई है। जानकारी के अनुसार रविवार को लोगों का हुजूम उद्यान विभाग के बगीचा के आसपास पहुंचा जिसमें महिला भी शामिल थी और लगे फलदार आम के पेड़ को एकाएक काटना शुरू कर दिया यह देखते ही होड़ लग गई जिसे जहां मौके मिला लगभग 20 वर्ष से भी अधिक पुराना आम का पेड़ काटने लगे और देखते ही देखते सौ के करीब पेड़ को काट डाला।

कैसे पेड़ कट गये समझ से परे चर्चा यह भी होती रही कि इसमें कुछ जमीन फोरलेन में जाना था जहां लगे पेड़ को लोग काट रहे थे जबकि वन विभाग ने स्पष्ट किया है उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है उनके स्तर न तो किसी ऐजेंसी न ही किसी व्यक्ति को पेड़ काटने की अनुमति दी गई है। इतने बड़े संख्या कैसे पेड़ कट गये समझ से परे है।

वहीं सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस पहुंची जहां पेड़ को बचाने व अवैध रूप से काटे जा रहे पेड़ों को काटे जाने के काम को रोकना शुरू किया। कई बार खदेड़ा भी गया इसके बाद भी लोग पेड़ काटने पर उतारू थे। इस बीच पेड़ काटे जाने के बाद उद्यान विभाग का बगीचा तहस नहस हो चुका है।

चहारदीवारी भी टूट फुट चुकी है यहां तक कि इसी चारदीवारी भी टूट फुट चुकी है। जिसका फायदा असामाजिक तत्व उठा रहे है व पूर्व भी कई बार पेड़ को काटा जा चुका है। इधर पेड़ की कटाई के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन आया है व इसमें शामिल लोगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है।